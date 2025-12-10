در نشست خبری اعلام شد:
بنیاد امور بیماریهای خاص هنوز به شکایات و مطالبات بیماران پروانهای پاسخی نداده است!
مدیر عامل خانه ای بی پیگیری شکایت خانهای بی و بیماران پروانهای از بنیاد امور بیماریهای خاص به دلیل عدم رسیدگی به مطالبات این بیماران ادامه دارد، اما هنوز این بنیاد به شکایات و مطالبات بیماران ای بی و خانوادههای آنها پاسخی نداده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیر عامل خانه ای بی (بیماران پروانهای) امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه در نشستی خبری که در ساختمان انجمن بیماران پروانهای برگزار شد به طرح مشکلات و مصائب بیماران پروانهای و خانوادههای آنها پرداخت.
در ادامه نشست مدیر عامل خانهای بی با ارائه گزارشات مستند، از جامعه رسانهای کشور خواستار پیگیری و احقاق حقوق بیماران پروانهای و مطالبات آنها شد.