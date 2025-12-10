خبرگزاری کار ایران
برگزاری نشست مقابله با گرد و غبار در حاشیه اجلاس یونیا

نشست تخصصی مقابله با گرد و غبار به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس یونیا ۷، با حضور مقامات ارشد سازمان ملل و نمایندگان چند کشور منطقه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست تخصصی مقابله با گرد و غبار به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس یونیا ۷، با حضور مقامات ارشد سازمان ملل و نمایندگان چند کشور منطقه برگزار شد و بر ضرورت همکاری‌های جهانی برای مهار این پدیده فراسرزمینی تأکید کرد.

در این جلسه سخنران افتتاحیه انگرید اندرسن، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ)، ضمن قدردانی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای گنجاندن این موضوع در دستور کار یونیا و تمامی اقداماتی که کشورمان طی ده سال گذشته در مواجهه با این چالش بزرگ انجام داده است، به تشریح تجربیات خود در زمینه گرد و غبار پرداخت.

وی با اشاره به این نکته که توفان‌های گرد و غبار دیگر صرفاً محدود به غرب آسیا نیست و آثار آن در کشورهای اروپایی نیز دیده می‌شود، بر ضرورت توسعه و تقویت اقدامات جهانی در این حوزه تأکید کرد.

اندرسن افزود: توسعه سیستم‌های پیش‌آگاهی، جلوگیری از گسترش کانون‌های قابل‌کنترل، بیابان‌زدایی و کاهش کانون‌های فعال گرد و غبار را از اقدامات ضروری دانست که نیازمند همکاری جهانی است.

سخنران دیگر این مراسم، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با تشریح وضعیت درگیری ایران با پدیده گرد و غبار و اقدامات انجام شده، تأکید کرد که تحریم‌های یک‌جانبه نیز به این حوزه آسیب زده و موجب ایجاد مشکل در دسترسی به فناوری‌های موردنیاز برای پیش‌بینی و پایش توفان‌ها و همچنین تثبیت و کنترل کانون‌های گرد و غبار شده است.

وی با اشاره به ماهیت فراسرزمینی این بحران، تأکید کرد که این موضوع بیش از پیش نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است و نهادهای محیط زیستی بین‌المللی باید توجه و فرصت‌های بیشتری برای مقابله با آن اختصاص دهند.

در ادامه مراسم، دو پنل تخصصی برگزار شد: پنل اول با حضور مسئولان سازمان ملل متحد از جمله نمایندگان سازمان جهانی هواشناسی (WMO) ، اپدیم و یونپ، انجام و در آن به تشریح اقدامات جهانی در حوزه مقابله با گرد و غبار پرداخته شد.

در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و ازبکستان نیز گزارش‌هایی از وضعیت این پدیده در کشورهای خود و اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

برگزاری این نشست تخصصی گام جدی در تثبیت اهمیت موضوع مقابله با طوفان‌های گرد و غبار در نظام جهانی مسائل محیط زیست و حمایت بین المللی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در طرح این موضوع در دستورکار یونیا و برنامه محیط زیست ملل متحد بود.

