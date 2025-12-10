به گزارش خبرنگار ایلنا، سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران، در گردهمایی سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد شهرداری که در ساختمان بلدیه برگزار شد، با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال «سرمایه‌گذاری» از سوی رهبر معظم انقلاب، تحقق این شعار را اولویت جدی شهرداری تهران خواند.

وی با بیان اینکه درآمد شهرداری تهران در چهار سال گذشته از کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته و بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری رسیده است، گفت: این رشد بیش از ۷ برابری، عمدتاً در پروژه‌های زیرساختی مانند توسعه مترو، بزرگراه‌ها، تقاطع‌های غیرهمسطح و بهبود خدمات شهری هزینه شده است.

محمدعلی‌نژاد تأکید کرد: امروز بیش از نیمی از بودجه شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار تأمین می‌شود. با این وجود، برای توسعه پایتخت به عنوان نماد جهان اسلام، نیازمند مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران و مردم هستیم.

معاون مالی شهرداری تهران از رونمایی بسته سرمایه‌گذاری متشکل از ۲۰ طرح منتخب خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای به‌روز شده، ارزش این بسته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که اجرای آن می‌تواند نزدیک به ۴۰ هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد کند.

وی با اشاره به پروژه‌های بزرگ حمل و نقل عمومی مانند توسعه خطوط ۸، ۹ و ۱۰ مترو با نیاز مالی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، اظهار داشت: اسناد کامل این پروژه‌ها آماده است و آماده‌ایم آنها را در اختیار سرمایه‌گذاران جدی قرار دهیم. هدف ما ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری امن و دارای توجیه اقتصادی است.

محمدعلی‌نژاد یکی از محورهای اصلی سیاست‌های جدید شهرداری را جذب مشارکت مالی مردم عنوان کرد و گفت: در هر پروژه‌ای که امکان انتفاع وجود داشته باشد، به دنبال سهیم کردن مردم و سرمایه‌های خرد آنها هستیم. طرح «خانه ریز» اولین اقدام عملی در این زمینه است که امکان مشارکت مردم در پروژه‌های مسکونی و تجاری شهرداری را فراهم می‌کند.

وی افزود: این طرح تنها آغاز راه است و به مرور زمان، دارایی‌ها و پروژه‌های بیشتری را با همین مدل مشارکتی به مردم عرضه خواهیم کرد. سیاست جدی ما، استفاده از سرمایه‌های خرد برای توسعه شهر و حفظ منافع شهروندان است.

