جان‌باختن ۱۴۲ موتورسوار در بزرگراه‌های پایتخت از ابتدای امسال

رییس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ با ارائه آمار تازه‌ای از تخلفات و حوادث مرتبط با موتورسیکلت‌سواران در پایتخت، از اعمال قانون برای حدود یک‌ ونیم میلیون موتورسوار فاقد کلاه ایمنی در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و وقوع ۱۴۲ فوتی در معابر بزرگراهی تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور، سرهنگ سجاد خسروی با اشاره به بررسی وضعیت تردد موتورسیکلت‌سواران در معابر بزرگراهی پایتخت، اظهار کرد: مطابق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تمامی قوانین و مقررات حمل‌ ونقل و عبور و مرور برای موتورسیکلت‌ها نیز لازم‌الاجراست.

وی افزود: براساس بند ۹۲ ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، موتورسیکلت وسیله‌ای برای حمل انسان دارای نیروی محرکه است و کوچک بودن یا پایین بودن حجم موتور، هیچ‌گونه معافیتی در رعایت قوانین ایجاد نمی‌کند. همچنین مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه، رانندگی با هر نوع موتورسیکلت مستلزم داشتن گواهینامه است.

رییس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ میزان حوادث مربوط به موتورسواران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون را بیش از ۲۶ هزار فقره اعلام و خاطرنشان کرد: از این تعداد، حدود ۱۲ هزار فقره منجر به جرح و ۲۴۶ فقره منجر به فوت شده است.

به گفته این مسئول، از میان این تعداد فوتی، ۱۴۲ مورد در معابر بزرگراهی، ۹۱ فقره در خیابان‌های اصلی، ۶ فقره در تونل‌ها و هفت فقره در خیابان‌های فرعی رخ داده است. همچنین ۱۳ فقره از تصادفات فوتی در خطوط ویژه تردد اتوبوس به وقوع پیوسته است.

سرهنگ خسروی با اشاره به برخوردهای پلیس با تخلفات موتورسواران اضافه کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تخلف کلاه ایمنی، ۶۰۰ هزار تخلف عبور از محل ممنوع، ۲۸۲ هزار تخلف توقف در پیاده‌رو و بیش از ۴۰۰ هزار تخلف مربوط به پلاک اعمال قانون شده است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از کلاه ایمنی یادآور شد: «کلاه ایمنی، کلاه زندگی است» او از موتورسواران خواست حتی برای مسیرهای کوتاه بدون کلاه ایمنی تردد نکنند و از ورود با موتورسیکلت به بزرگراه‌ها و تونل‌ها خودداری کنند، زیرا این معابر اساساً برای تردد موتورسیکلت طراحی نشده و ایمنی در آن‌ها برای موتورسواران پایین و غیرقابل تضمین است.

