به گزارش خبرنگار ایلنا، سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در مراسم افتتاح رسمی پروژه‌ی پنل‌‌های خورشیدی دانشگاه تربیت مدرس و اتصال آن به شبکه‌‌ی برق سراسری، ضمن سپاسگزاری از دانشگاه تربیت مدرس به دلیل پیشرو بودن در انرژی‌های سبز گفت: خیرین دوران ما آگاه به زمان هستند و توجه خود را به دانشگاه و توسعه کشور معطوف کرده‌اند.

وی افزود: توسعه کشور بدون توسعه‌ی انرژی ناممکن است. هر روز تعطیلی به دلیل آلودگی چند همت ضرر به ما وارد می‌کند. این تعطیلی‌ها تاثیر خودش را بر آموزش هم می‌گذارد و ممکن است با نسلی کم‌سواد مواجه شویم. به همین خاطر به انرژی‌های سبز و تجدیدپذیر نیاز داریم تا از این مشکلات و ناترازی عبور کنیم.

او ادامه داد: در دولت فعلی رییس‌جمهور توجه ویژه‌ای به ناترازی انرژی داشته است و توسعه‌ی پنل‌های خورشیدی سرعت بیشتری به خود گرفته است تا در کنار حل مشکل ناترازی انرژی، آلایندگی را نیز کاهش دهیم.

سیمایی اضافه کرد: کشور ما امکان زیادی برای تولید برق خورشیدی دارد. در وزارت علوم اعلام کردیم که امکان توسعه‌ی نیروگاه برای ۱۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی را داریم. حتی نقاط احداث نیروگاه را نیز تعیین کردیم و دانشگاه‌ها هم آمادگی نصب این نیروگاه را دارند.

وی عنوان کرد: ما باید برای مدیریت مصرف هم فرهنگ‌سازی کنیم. دانشگاه وظیفه دارد نحوه‌ی مصرف را هم آموزش دهد. دانشگاه باید خودش هم این تکنولوژی‌ها را تولید کند و از واردات دور شود چرا که دانشگاه‌های ما این توانایی را دارند و می‌توانند خودشان تجهیزات لازم را تولید کنند.

در انتهای مراسم وزیر علوم پنل‌های خورشیدی را به شبکه متصل و آن را افتتاح کرد.

