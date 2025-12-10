خبرگزاری کار ایران
رییس پلیس راهور فراجا:

طرح زوج‌ و فرد خودرو نسخه نجات نیست

طرح زوج‌ و فرد خودرو نسخه نجات نیست
رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه طرح زوج‌ و فرد خودروها نه متعلق به پلیس است و نه راه‌حل نهایی و کامل برای کاهش آلودگی هوا، گفت: تصمیم‌ گیری برای اجرای این طرح در کمیته اضطرار آلودگی هوا انجام می‌شود و پلیس تنها مجری مصوبات است.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور، سردار سیدتیمور حسینی در رابطه با میزان تأثیر اجرای طرح زوج‌ و فرد بر کاهش میزان آلایندگی خودروها و آلودگی هوا، افزود: بارها شنیده‌ام برخی تصور می‌کنند طرح زوج‌ و فرد طرح پلیس است؛ درحالی‌که اینگونه نیست و پلیس راهور فقط در حوزه اجرای طرح مسئولیت دارد.

وی اظهار کرد: بخش مهمی از مدیریت طرح زوج‌ و فرد خودروها باید از طریق سامانه‌های هوشمند نظارتی کنترل شود و در واقع پلیس نقشی در تصمیم‌سازی برای اجرای طرح ندارد.

سردار حسینی تأکید کرد: طرح زوج‌ و فرد نه متعلق به پلیس است و نه راه‌حل نهایی و کامل برای کاهش آلودگی هوا، اگر انتظار داشته باشیم فقط با اجرای این طرح، آلودگی هوا از بین برود، اصلا درست و منطقی نیست چراکه این طرح می‌تواند بخشی از مشکل را کاهش دهد و هیچگاه راه‌حل اصلی نیست.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به مجموعه راهکارهای لازم برای بهبود کیفیت هوا گفت: استانداردسازی محدوده‌های تردد، اصلاح و ارتقای کیفیت سوخت، استاندارد سازی موتور خودروها، تقویت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به عنوان جایگزین خودروهای شخصی و همچنین تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های فرسوده(بیش از ۹۰ درصدشان فرسود هستند) از جمله راهکارهای موثر و علمی برای حل معضل آلودگی هوا است.

سردار حسینی تصریح کرد: حل مشکل آلودگی هوا تنها با یک طرح ممکن نیست؛ بلکه به یک بسته کامل از اقدامات هماهنگ و چند وجهی نیاز دارد تا بتوان انتظار بهبود پایدار را داشت.

