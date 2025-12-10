خبرگزاری کار ایران
محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته در محورهای شمالی اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته در محورهای شمالی اعلام شد
جانشین پلیس راه راهور فراجا از اجرای طرح‌های مقطعی، یک‌ طرفه‌ شدن و ممنوعیت تردد برخی وسایل نقلیه به‌ منظور کاهش بار ترافیکی و حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ تا ساعت ۸ صبح شنبه ۲۲ آذر در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران - سمنان - مشهد ممنوع خواهد بود.

محدودیت‌های محور کرج - چالوس

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت محور کرج - چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است، همچنین در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۹، ۲۰ و ۲۲ آذر) در صورت افزایش حجم ترافیک، به‌تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.

سرهنگ محبی درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۲۱ آذر گفت: از ساعت ۱۲ محدودیت تردد خودروهای به مقصد چالوس در آزادراه تهران - شمال اعمال می‌شود، از ساعت ۱۳ محدوده ابتدای پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به‌سمت چالوس به صورت کامل مسدود خواهد شد.

وی ادامه داد: از ساعت ۱۵ محور مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود، این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و پس از آن محور از پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان یافتن زودتر طرح یک‌طرفه وجود دارد، تردد ساکنان محلی در مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس از سمت جنوب را دارند، از زمان اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به بعد اجازه ورود نخواهند داشت.

محدودیت‌های محور هراز

سرهنگ محبی درباره محور هراز نیز گفت: تردد تمام تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است، تردد کامیون و کامیونت به‌ جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۹، ۲۰و ۲۱ آذر) ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت تراکم ترافیکی به‌ تشخیص پلیس راه، یک‌طرفه‌ سازی مقطعی در روزهای پنجشنبه و جمعه از محدوده پلور تا پلیس‌ راه لاریجان (و بالعکس) اجرا می‌شود.

سرهنگ محبی ضمن تأکید بر ضرورت همراهی مردم گفت: اجرای این محدودیت‌ها با هدف ایجاد سفر ایمن، مدیریت بار ترافیکی و جلوگیری از وقوع حوادث جاده‌ای انجام می‌شود و انتظار می‌رود رانندگان ضمن توجه به هشدارها و تابلوهای راهنمایی، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.

