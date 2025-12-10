خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

نیمه غربی کشور میزبان برف و باران

سازمان هواشناسی برای استان‌های واقع در غرب، شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا،  امروز در نوار غربی، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران، غرب اصفهان و فارس و سواحل دریای خزر بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود. در مناطق غرب، جنوب غرب و جنوب کشور رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد. 

با توجه به بارش برف و باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت، هشدار نارنجی هواشناسی برای استان‌های غربی و شمال‌غربی، قزوین، زنجان، ارتفاعات استانهای تهران و البرز، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، غرب اصفهان، صادر شده است. 

بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، بر اساس این هشدار و به دلیل بارش برف، در استان‌های مذکور، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی، ناوگان زمینی و هوایی و ریلی، لغزندگی جاده‌ها به ویژه انسداد گردنه‌های برف گیر و راه‌های روستایی در مناطق سردسیر وجود دارد. 

همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی کشاورزی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد و اعلام کرد: امروز چهارشنبه (۱۹ آذر) بارش باران، در مناطق سردسیر بارش برف، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه‌گرفتگی در استان‌های گیلان، مازندران، غرب گلستان، البرز، قم، تهران، بوشهر، شمال فارس، ارتفاعات سمنان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، غرب اصفهان پیش بینی می‌شود. 

سازمان هواشناسی با اشاره به مخاطره‌های این سامانه بارشی، اثر آن را خسارت به محصولات کشاورزی اعلام و توصیه کرد کشاورزان و دامداران با زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع، اقدامات لازم را برای کاهش خسارت انجام دهند.

