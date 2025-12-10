تصادف بخشی از زندگی ما شده است

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور، با مقایسه وضعیت مرگ‌ومیر ناشی از سرطان و تصادفات، گفت: سرطان بیماری است که بخشی از آن به مرگ منجر می‌شود، اما تصادف این‌گونه نیست. مرگ ناشی از تصادف، قابل پیشگیری است. اینجا مرحله‌بندی و پروسه درمان مطرح نیست؛ کافی است یک خطا رخ ندهد تا انسان زنده بماند. اگر همه تلاش ما این است که مردم زندگی سالم و باکیفیتی داشته باشند، نخست باید کاری کنیم که زنده بمانند.

وی خطاب به دانشجویان و گروه‌های علمی کشور، اظهار داشت: به ما بگویید چگونه می‌توان سالانه ۲۰ هزار مرگ را به عددی کمتر رساند. ما در روابط‌عمومی وزارت بهداشت آماده‌ایم هر ایده عملی و قابل‌اجرا را به مسئولان منتقل کنیم و برای اجرایی‌کردن آن همراه شما باشیم.

کرمانپور ادامه داد: شما می‌توانید راه‌حل‌های خلاقانه، علمی و مبتنی بر رفتارشناسی ارائه دهید. راه‌حل‌هایی که بتوان در مدت کوتاه اجرا کرد. حتی اگر بتوانیم تلفات ۲۱ هزار نفری را در یک سال به ۲۰ هزار برسانیم، این خود یک موفقیت ملی است.

به گزاش وبدا، وی با اشاره به گستردگی آسیب‌های اجتماعی ناشی از تصادفات، افزود: در هر جمعی که حضور داشته‌ام، بیش از ۶۰ درصد افراد گفته‌اند که یکی از اعضای خانواده یا بستگان آن‌ها در تصادفات آسیب دیده است. این یعنی تصادف بخشی از زندگی روزمره مردم ما شده و این وضعیت قابل قبول نیست.

رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: خواهش و دعوت من این است که جامعه علمی کشور، دانشجویان، پژوهشگران و صاحبان ایده وارد این موضوع شوند. این یک مسئولیت انسانی و ملی است. اگر بتوانیم حتی جان یک نفر را نجات دهیم، ارزش تلاش مشترک ما را دارد.

