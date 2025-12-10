خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسین کرمانپور:

تصادف بخشی از زندگی ما شده است

تصادف بخشی از زندگی ما شده است
کد خبر : 1725473
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، از اینکه تصادف بخشی از زندگی روزمره مردم ما شده است، گلایه کرد.

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور، با مقایسه وضعیت مرگ‌ومیر ناشی از سرطان و تصادفات، گفت: سرطان بیماری است که بخشی از آن به مرگ منجر می‌شود، اما تصادف این‌گونه نیست. مرگ ناشی از تصادف، قابل پیشگیری است. اینجا مرحله‌بندی و پروسه درمان مطرح نیست؛ کافی است یک خطا رخ ندهد تا انسان زنده بماند. اگر همه تلاش ما این است که مردم زندگی سالم و باکیفیتی داشته باشند، نخست باید کاری کنیم که زنده بمانند. 

وی خطاب به دانشجویان و گروه‌های علمی کشور، اظهار داشت: به ما بگویید چگونه می‌توان سالانه ۲۰ هزار مرگ را به عددی کمتر رساند. ما در روابط‌عمومی وزارت بهداشت آماده‌ایم هر ایده عملی و قابل‌اجرا را به مسئولان منتقل کنیم و برای اجرایی‌کردن آن همراه شما باشیم. 

کرمانپور ادامه داد: شما می‌توانید راه‌حل‌های خلاقانه، علمی و مبتنی بر رفتارشناسی ارائه دهید. راه‌حل‌هایی که بتوان در مدت کوتاه اجرا کرد. حتی اگر بتوانیم تلفات ۲۱ هزار نفری را در یک سال به ۲۰ هزار برسانیم، این خود یک موفقیت ملی است. 

به گزاش وبدا، وی با اشاره به گستردگی آسیب‌های اجتماعی ناشی از تصادفات، افزود: در هر جمعی که حضور داشته‌ام، بیش از ۶۰ درصد افراد گفته‌اند که یکی از اعضای خانواده یا بستگان آن‌ها در تصادفات آسیب دیده است. این یعنی تصادف بخشی از زندگی روزمره مردم ما شده و این وضعیت قابل قبول نیست. 

رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: خواهش و دعوت من این است که جامعه علمی کشور، دانشجویان، پژوهشگران و صاحبان ایده وارد این موضوع شوند. این یک مسئولیت انسانی و ملی است. اگر بتوانیم حتی جان یک نفر را نجات دهیم، ارزش تلاش مشترک ما را دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری