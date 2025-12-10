هوای تهران همچنان ناسالم برای گروههای حساس
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۱۹ آذر ماه) در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۹۴ و در وضعیت قابل قبول قرار داشت.
میانگین کیفیت هوا هماکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۱۳۷ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
در این شرایط مبتلایان به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان بایدفعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۴ روز قابل قبول، ۱۱۰ روز ناسالم برای گروههای حساس، . ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.