پنجمین جشنواره ره آورد پیاده روی اربعین حسینی برگزار می شود
رئیس دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع) فراجا از برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره آورد پیاده روی اربعین حسینی (ع) به میزبانی این دانشگاه خبر داد.

 به گزارش ایلنا روابط عمومی پلیس، سردار سرتیپ دوم "حسن هوشیار" در گفتگو با خبرنگار این روابط عمومی اظهار داشت: اربعین حسینی(ع) به عنوان  بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی و بشری جهان، فرصتی بی‌نظیر برای نمایش همبستگی، ایمان و وحدت مسلمین است.

این مقام مسئول افزود: حماسه پیاده روی اربعین را پیوندی بین حماسه حسینی و مهدویت و جلوه گاه تمدن نوین اسلامی دانست و اربعین را یک رزمایش و لشکر کشی و ایجاد آمادگی برای ظهور مهدی موعود (عج) توصیف کرد و افزود: انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی انقلابی که بزرگترین وظیفه خود را حفظ ارزش‌های اسلامی و الهی می‌داند یکی از سازمان‌هایی است که بیشترین نقش را در خلق حماسه عظیم اربعین حسینی دارد و برگزاری این چنین جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ادبی ضمن انعکاس مجاهدت‌های خالصانه ی خادمان حسینی انتظامی کشور، می‌تواند بر گسترش و همه گیری فرهنگ عاشورایی کمک کند.

وی تاکید کرد: حضور مقتدرانه و در عین حال مهربانانه و متواضعانه پلیس، تضمینی است بر برگزاری موفق، ایمن و معنوی مراسم اربعین حسینی(ع)، نقش پلیس در اربعین حسینی فراتر از یک نهاد امنیتی است، پلیس، نماد خدمت بی‌منت، همراه معنوی و حافظ فرهنگ اسلامی ـ انسانی است که در بزرگ‌ترین گردهمایی دینی جهان، آرامش، امنیت و خدمت را همزمان به میلیون‌ها زائر هدیه می‌دهد. 

سردار هوشیار با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های درخشان انتظامی کشور در مأموریت اربعین حسینی، گفت: هزاران نفر از کارکنان خدوم انتظامی، داوطلبانه با عشق و علاقه و با مجاهدت‌های شبانه روزی برای خدمت به زائران اربعین حسینی (ع) از یکدیگر سبقت می‌گیرند تا نام خود را در این حماسه با شکوه ثبت نمایند و برای برقراری نظم و امنیت این مراسم معنوی، انجام تمهیدات در راستای تسهیل رفت و آمدی محورهای مواصلاتی به پایانه‌های مرزی، ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی (ع)، تأمین نظم و امنیت مرزهای ورودی و خروجی، تسهیل در صدور گذرنامه، اقدامات دیپلماتیک بین ایران و عراق فعالیت می‌نمایند.

وی افزود: تمامی این فعالیت‌ها گواه این مدعاست که پرچم سرخ عاشورای حسینی و پرچم سبز مهدوی در انتظامی کشور برافراشته است و کارکنان خدوم آن، زیر لوای این پرچم‌های مقدس برای امنیت کشور اسلامی جانفشانی می‌کنند و خود را خادم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) می‌دانند و به این خادمی افتخار می‌کنند.

این مقام انتظامی ضمن تشریح برنامه های پنجمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره آورد پیاده روی اربعین حسینی (ع) که در تاریخ سوم دی ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) فراجا برگزار می شود، هدف از برگزاری این جشنواره را انعکاس مجاهدت‌ها و خدمات پلیس در اربعین همچنین نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در جامعه دانست و تاکید کرد: اشاعه این فرهنگ ناب بازدارندگی مناسبی در بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه دارد و ضامن موفقیت پلیس در مأموریت‌های محوله می‌باشد و در کنار این مهم، انعکاس احساسات و عواطف پاک و زلال عاشقان و دلدادگان به وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از اهداف اصلی این جشنواره می‌باشد.

این مقام مسئول ترویج فرهنگ اربعین را جلوه‌ای زیبا از آزادگی و زندگی همراه با عزت و شرافت دانست و افزود: توسعه این فرهنگ ناب موجب زمین گیر شدن دشمن در جنگ فرهنگی، شناختی و ترکیبی می‌شود.

وی در ادامه ضمن ادای احترام به شهدای اقتدار و امنیت ایران اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی رژیم سفاک صهیونیستی،  با بیان اینکه جشنواره امسال به شعار "با یاد شهدا، در مسیر حسین (ع)" مزین گردیده است، افزود: جشنواره امسال معطر به عطر و حال و هوای شهدا اقتدار و امنیت است و در بخش ویژه ای به خاطرات و مستندات حضور شهیدان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی (ع)سال‌های گذشته می‌پردازیم.

سردار هوشیار در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مجموعه مقدس انتظامی، با داشتن کارکنانی مجاهد، خدوم و شریف، بحمد الهی فعالیت‌ها و عملکرد بسیار خوب بخش‌های مختلف انتظامی در انجام این مأموریت معنوی، منجر به قدردانی مسئولان و رضایت مردم ولایت مدار ایران اسلامی شده است.

رئیس دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع) فراجا در خاتمه با تاکید به این که نسل به نسل به ما یاد داده اند که حب حسین(ع) وسیله سعادتمندی است، اظهار داشت:ان شاءالله این عرض ارادت ها در ماموریت بزرگ اربعین حسینی و برگزاری چنین جشنواره معنوی ما را به کمال و سعادت خواهد رساند، امروزنسل جوان ما به دنبال معنا و هویت است.

اگر می‌خواهیم پیام اربعین به آن‌ها منتقل شود، باید از ابزارهنر بهره ببریم و برگزاری این چنین جشنواره های معنوی دقیقاً در راستای  گسترش فرهنگ ناب عاشورایی است.

