پدر و پسر سارق دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ «محمد افشار» در تشریح این خبر بیان داشت: با وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو که به روش و در زمان مشابه انجام می شدند، دستگیری عاملان سرقت در دستور کار ماموران کلانتری 138 جنت آباد قرار گرفت.

این مقام انتظامی اضافه کرد: عوامل انتظامی با بازبینی دوربین های مداربسته و شگرد های نوین پلیسی، هویت سارقان را که با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری اقدام به سرقت می کردند را شناسایی و با هماهنگی قضایی و در یک عملیات ضربتی آنها را در مخفیگاهشان زمینگیر و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان چند پلاک جعلی که در سرقت ها برای گمراهی عوامل انتظامی استفاده می شد نیز کشف شد که به همراه متهمان به کلانتری انتقال داده شدند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بازجویی های فنی مشخص شد سارقان پدر و پسر هستند و با اعتراف به 20 فقره سرقت و شناسایی پنج تن از شکات برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شدند.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن نمودن خودروهای خود و عدم پارک خودرو در محل های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت ها جلوگیری کنند.

