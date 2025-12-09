به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر در آیین گرامیداشت روز دانشجو به میزبانی دانشگاه شهید رجایی، کاظمی، وزیر آموزش و پرورش بعد از شنیدن مطالبات و انتقادات نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و علمی و فرهنگی دانشجویان که عمدتا به مسائل اقتصادی و رفاهی مربوط می‌شد، ضمن اشاره به نقش مهم دانشجو گفت: صحبت‌های شما برای من کلاس درس بود که شاید از ساعت‌ها مطالعه، دقیق‌تر و مفیدتر بود.

وی افزود: بخشی از مسائل مطرح‌شده توسط شما مثل امکانات و تجهیزات آموزشی و گزینش و موارد دیگر، به مسائل کلان تعلیم و تربیت مربوط است و بخشی از دغدغه‌های شما عزیزان هم به مشکلات‌ دانشگاه رجایی مربوط می‌شود.

او اضافه کرد: باید واقعیت‌های جامعه را در نظر بگیریم. امروز کشور ما در طول ۴۶ سالی که پشت سر گذاشته، برای ایستادگی، عزت و سربلندی جامعه‌ی اسلامی، هزینه‌های سنگینی را پرداخته است. حتی فلسفه‌ی روز دانشجو به استکبار جهانی و مقابله با آن برمی‌گردد و نشان می‌دهد که دانشجویان در صف اول این مبارزه بوده و هستند.

کاظمی در ادامه گفت: باید شرایط سخت و سنگین کشور را در نظر بگیرم. جامعه‌ی جهانی با تحریم به کشور ما فشار وارد می‌کند تا جامعه‌ی ما را از پای درآورد اما مردم و دانشجویان سربلند ما در حال مقاومت هستند. با این وجود اگر پیشرفت‌ها را در کنار این مشکلات مورد توجه قرار دهیم می‌بینیم که موفقیت‌‌های زیادی داشته‌ایم.

وی عنوان کرد: در این دولت آموزش و پرورش به مسئله اول کشور تبدیل شده و توجه زیادی به این حوزه معطوف شده است. هم‌اکنون به دنبال جذب کمک‌های مردمی و دولتی برای تامین و به‌روز کردن کلا‌س‌ها و تجهیزات آموزشی هستیم. برای افزایش یک متر محیط سرانه‌ی آموزشی، به ۱۵ میلیون متر مربع فضا نیاز است که برای ساخت این مقدار ۳۰۰ همت بودجه باید تخصیص داده شود که این مبلغ بسیار بیشتر از کل بودجه‌ی آموزش و پرورش است.

او بیان کرد: یکی از کارهایی که ما انجام داده‌ایم، تحول در برنامه‌ی درسی است و این برنامه هفت سال زمان می‌برد تا به مرحله‌ی عملیاتی برسد. این کار باید به مرور انجام شود و نمی‌شود یک روزه آن را وارد نظام آموزش و پرورش کرد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه تاکید کرد: به علت مافیاهای آموزشی، نظام آموزشی ما غیرمهارتی و حفظی شده است و ما تلاش می‌کنیم با تغییر برنامه‌ی درسی با این مشکل مقابله کنیم. همچنین ما بسیاری از اشکالات در حوزه‌ی گزینش و فرایند جذب را که به آن اشاره کردید، حل کرده‌ایم.

وی اذعان کرد: من معلمی هستم که سال‌ها در آموزش و پرورش بوده‌ام اما الان بهترین شرایط را نسبت به گذشته داریم با این وجود هنوز فاصله داریم. در حوزه‌ی آموزش و پرورش باید با حوصله تغییر ایجاد کنیم.

او در مورد مسئله‌ی سن ورود دانشجویان تربیت معلم توضیح داد: افزایش سن دانشجویان به عنوان مطالبه‌ای قدیمی در دست بررسی است و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است اما هنوز ابلاغ نشده و قطعی نیست.

گفتنی است در میان سخنرانی وزیر، برخی از دانشجویان سالن را ترک کردند و کسانی هم که باقی مانده بودند، به پاسخ‌های کاظمی اعتراض و به بی‌عدالتی آموزشی و نبود امکانات آموزشی مناسب در مناطق محروم اشاره کردند. کاظمی نیز در پاسخ، ضمن تایید مطالبات دانشجویان، به اقدامات صورت گرفته در دولت فعلی اشاره کرد.

