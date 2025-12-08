وزارت کشور دستور کاهش ساعات کاری دستگاهها را صادر کرد
معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با صدور بخشنامهای فوری خطاب به استانداران سراسر کشور، تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی و شهرداریها را برای مدیریت مصرف انرژی در روزهای پایانی سال اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این ابلاغیه که به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت بحران صادر شده، با اشاره به شرایط اضطراری مصرف انرژی و تأکید بر ضرورت صرفهجویی تا پایان سال جاری، ساعت فعالیت کلیه دستگاههای دولتی، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی از ۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۹ اسفند سال جاری از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ تعیین شده است.
بر اساس این بخشنامه، استانداران موظف شدهاند تمهیدات لازم را برای اجرای هماهنگ این تغییر زمانی فراهم کرده و از بروز اختلال در خدمات عمومی جلوگیری کنند. همچنین تأکید شده است که اطلاعرسانی وسیع از طریق رسانههای محلی و شهری برای آگاهی شهروندان ضروری است. وزارت کشور از استانداران خواسته است نتیجه اقدامات انجامشده را به معاونت مربوطه گزارش کنند.