به گزارش خبرنگار ایلنا، در این ابلاغیه که به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت بحران صادر شده، با اشاره به شرایط اضطراری مصرف انرژی و تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی تا پایان سال جاری، ساعت فعالیت کلیه دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی از ۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۹ اسفند سال جاری از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ تعیین شده است.

بر اساس این بخشنامه، استانداران موظف شده‌اند تمهیدات لازم را برای اجرای هماهنگ این تغییر زمانی فراهم کرده و از بروز اختلال در خدمات عمومی جلوگیری کنند. همچنین تأکید شده است که اطلاع‌رسانی وسیع از طریق رسانه‌های محلی و شهری برای آگاهی شهروندان ضروری است. وزارت کشور از استانداران خواسته است نتیجه اقدامات انجام‌شده را به معاونت مربوطه گزارش کنند.

انتهای پیام/