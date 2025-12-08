خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت کشور دستور کاهش ساعات کاری دستگاه‌ها را صادر کرد

وزارت کشور دستور کاهش ساعات کاری دستگاه‌ها را صادر کرد
کد خبر : 1725022
لینک کوتاه کپی شد.

معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با صدور بخشنامه‌ای فوری خطاب به استانداران سراسر کشور، تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها را برای مدیریت مصرف انرژی در روزهای پایانی سال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار  ایلنا، در این ابلاغیه که به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت بحران صادر شده، با اشاره به شرایط اضطراری مصرف انرژی و تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی تا پایان سال جاری، ساعت فعالیت کلیه دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی از ۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۹ اسفند سال جاری از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ تعیین شده است. 

بر اساس این بخشنامه، استانداران موظف شده‌اند تمهیدات لازم را برای اجرای هماهنگ این تغییر زمانی فراهم کرده و از بروز اختلال در خدمات عمومی جلوگیری کنند. همچنین تأکید شده است که اطلاع‌رسانی وسیع از طریق رسانه‌های محلی و شهری برای آگاهی شهروندان ضروری است. وزارت کشور از استانداران خواسته است نتیجه اقدامات انجام‌شده را به معاونت مربوطه گزارش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری