خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ملکی خبر داد؛

جزئیات تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو به‌دلیل نشت گازوئیل + فیلم

جزئیات تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو به‌دلیل نشت گازوئیل + فیلم
کد خبر : 1725007
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع تصادف زنجیره‌ای در بزرگراه امام علی(ع)، ناشی از لغزندگی معبر بر اثر نشت گازوئیل خبر داد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، درباره جزئیات این حادثه به خبرنگار ایلنا گفت: ساعت ۰۰:۴۹ دقیقه بامداد امروز یک مورد حادثه تصادف زنجیره‌ای بین چندین دستگاه خودرو در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) روی پل مشیری به سامانه ما اعلام شد. دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و آتش‌نشانان با وجود ترافیک سنگین، در مدت ۵ دقیقه از دو مسیر مختلف به محل رسیدند. عوامل راهور و اورژانس نیز در محل حاضر بودند. 

وی ادامه داد: در بررسی اولیه مشخص شد به علت نشت گازوئیل از یک خودروی عبوری، بخشی از معبر لغزنده شده و حدود ۱۵ تا ۱۶ دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین و حتی یک تانکر ۳۰ هزار لیتری گازوئیل—که خوشبختانه خالی بود—دچار حادثه شده‌اند. هیچ‌یک از خودروها واژگون نشده یا دچار حریق نبودند، اما به دلیل لغزندگی معبر، کنترل خود را از دست داده و با یکدیگر برخورد کرده بودند. 

ملکی اضافه کرد: طبق گفته شاهدان، چند خودرو دیگر هم بوده‌اند که آسیب کمتری دیده و محل را ترک کرده بودند؛ اما خودروهایی که خسارت بیشتری داشتند یا بین خودروهای دیگر گیر کرده بودند، در محل باقی مانده بودند. 

سخنگوی آتش‌نشانی تهران درباره وضعیت مصدومان گفت: زمانی که آتش‌نشانان به محل رسیدند، موردی از مصدومیت مشاهده نشد. البته ممکن است افرادی که محل را ترک کرده‌اند، پیش از آن مصدوم شده باشند و بهتر است در این خصوص اورژانس توضیح دقیق‌تری ارائه کند. 

او با اشاره به اقدامات انجام شده در محل حادثه تصریح کرد: ایمن‌سازی توسط نیروهای آتش‌نشانی انجام شد و خودروها با احتیاط به محل امن منتقل شدند. عوامل شهرداری منطقه نیز برای پاکسازی و ریختن خاک روی بخش لغزنده معبر وارد عمل شدند و در ادامه، با همکاری راهور، معبر بازگشایی شد. عملیات در ساعت ۵:۰۵ دقیقه بامداد پایان یافت. 

ملکی در توصیه‌ای به رانندگان گفت: هر از گاهی شاهد چنین حوادثی هستیم؛ به‌ویژه در ساعات خلوت شهر، زمانی که از برخی خودروهای حمل سوخت، ناخواسته گازوئیل نشت می‌کند. گازوئیل بسیار لغزنده است و اگر رانندگان آگاهی نداشته باشند، ممکن است کنترل خودرو را از دست داده و دچار برخورد با گاردریل، درخت یا خودروهای دیگر شوند. 

او تأکید کرد: در برخورد با معابر لغزنده، خونسردی خود را حفظ کنید، به هیچ عنوان ترمز ناگهانی نزنید، تغییر مسیر یا افزایش و کاهش ناگهانی سرعت نداشته باشید و از بخش‌هایی که آلودگی کمتری دارد با احتیاط عبور کنید. همچنین موضوع را سریعاً به عوامل شهرداری اطلاع دهید تا نسبت به پاکسازی اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری