ملکی خبر داد؛
جزئیات تصادف زنجیرهای ۱۶ خودرو بهدلیل نشت گازوئیل + فیلم
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع تصادف زنجیرهای در بزرگراه امام علی(ع)، ناشی از لغزندگی معبر بر اثر نشت گازوئیل خبر داد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، درباره جزئیات این حادثه به خبرنگار ایلنا گفت: ساعت ۰۰:۴۹ دقیقه بامداد امروز یک مورد حادثه تصادف زنجیرهای بین چندین دستگاه خودرو در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) روی پل مشیری به سامانه ما اعلام شد. دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند و آتشنشانان با وجود ترافیک سنگین، در مدت ۵ دقیقه از دو مسیر مختلف به محل رسیدند. عوامل راهور و اورژانس نیز در محل حاضر بودند.
وی ادامه داد: در بررسی اولیه مشخص شد به علت نشت گازوئیل از یک خودروی عبوری، بخشی از معبر لغزنده شده و حدود ۱۵ تا ۱۶ دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین و حتی یک تانکر ۳۰ هزار لیتری گازوئیل—که خوشبختانه خالی بود—دچار حادثه شدهاند. هیچیک از خودروها واژگون نشده یا دچار حریق نبودند، اما به دلیل لغزندگی معبر، کنترل خود را از دست داده و با یکدیگر برخورد کرده بودند.
ملکی اضافه کرد: طبق گفته شاهدان، چند خودرو دیگر هم بودهاند که آسیب کمتری دیده و محل را ترک کرده بودند؛ اما خودروهایی که خسارت بیشتری داشتند یا بین خودروهای دیگر گیر کرده بودند، در محل باقی مانده بودند.
سخنگوی آتشنشانی تهران درباره وضعیت مصدومان گفت: زمانی که آتشنشانان به محل رسیدند، موردی از مصدومیت مشاهده نشد. البته ممکن است افرادی که محل را ترک کردهاند، پیش از آن مصدوم شده باشند و بهتر است در این خصوص اورژانس توضیح دقیقتری ارائه کند.
او با اشاره به اقدامات انجام شده در محل حادثه تصریح کرد: ایمنسازی توسط نیروهای آتشنشانی انجام شد و خودروها با احتیاط به محل امن منتقل شدند. عوامل شهرداری منطقه نیز برای پاکسازی و ریختن خاک روی بخش لغزنده معبر وارد عمل شدند و در ادامه، با همکاری راهور، معبر بازگشایی شد. عملیات در ساعت ۵:۰۵ دقیقه بامداد پایان یافت.
ملکی در توصیهای به رانندگان گفت: هر از گاهی شاهد چنین حوادثی هستیم؛ بهویژه در ساعات خلوت شهر، زمانی که از برخی خودروهای حمل سوخت، ناخواسته گازوئیل نشت میکند. گازوئیل بسیار لغزنده است و اگر رانندگان آگاهی نداشته باشند، ممکن است کنترل خودرو را از دست داده و دچار برخورد با گاردریل، درخت یا خودروهای دیگر شوند.
او تأکید کرد: در برخورد با معابر لغزنده، خونسردی خود را حفظ کنید، به هیچ عنوان ترمز ناگهانی نزنید، تغییر مسیر یا افزایش و کاهش ناگهانی سرعت نداشته باشید و از بخشهایی که آلودگی کمتری دارد با احتیاط عبور کنید. همچنین موضوع را سریعاً به عوامل شهرداری اطلاع دهید تا نسبت به پاکسازی اقدام کنند.