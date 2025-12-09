به گزارش ایلنا، آزاده اولیایی با بیان اینکه اعتبارات در حوزه پیشگیری از اعتیاد باید افزایش پیدا کند، اظهار کرد: برنامه‌ها و تولیدات در زمینه پیشگیری از اعتیاد نیازمند افزایش بودجه است.

این پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد با بیان اینکه نیروی انسانی و متخصص باید در حوزه پیشگیری از اعتیاد بیشتر تربیت پیدا کند، گفت: اکنون در زمانی هستیم که بهتر است اولویت در حوزه اعتیاد بیشتر روی مباحث پیشگیری اولیه باشد.

کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه باید روی بحث پیشگیری از اعتیاد بیشتر سرمایه‌گذاری شود، گفت: امروز با انواع و اقسام مواداعتیادآور مواجهیم، هر روز نوع جدیدی از مواد اعتیادآور اعم از مخدر و روان‌گردان‌ها توسط سوداگران مرگ روانه بازار می‌شود و در زمانیکه مشغول پرداخت به یک ماده اعتیادآور جدید می‌شویم، نوع جدیدتری از مواد اعتیادآور به بازار مصرف عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه تنوع برنامه‌ها و کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف پیشگیری از اعتیاد باید افزایش پیدا کند و در این زمینه از افراد خوش‌فکر و خوش‌ایده استفاده کنیم، حوزه پیشگیری از اعتیاد را مظلوم دانست و گفت: پیشگیری تنها منوط به آموزش نیست؛ پیشگیری با رفاه اجتماعی، نشاط اجتماعی و راه‌اندازی کارزارهای رسانه‌ای در قشر نوجوانان مرتبط است و ما باید بتوانیم به جای لذت کاذبی که شاید یک نوجوان از طریق مصرف موادمخدر به دنبال آن باشد، این لذت را از طریق یک جامعه بانشاط به وی برسانیم.

اولیایی در پاسخ به سؤالی درباره درمان مصرف‌کنندگان گل و آیا اینکه درمان این افراد زمان‌بر است؟، گفت: درمان مصرف‌کنندگان مواد روان‌گردان به موارد مختلفی بستگی دارد، بار اصلی مداخلات درمانی در این حوزه مرتبط با روان‌درمان و رفتاردرمانی است.

این پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد افزود: درمان مصرف‌کنندگان موادمخدر و همچنین ماده اعتیادآور گل، بستگی به مهارت‌آموزی فرد مصرف‌کننده مخصوصاً در حوزه نوجوانان دارد؛ در حوزه درمان این افراد، نخست باید مصاحبه انگیزشی انجام داد و میزان انگیزه برای درمان بررسی شود.

کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در وهله نخست باید ببینیم فرد تا چه میزان مشتاق بهبودی از اعتیاد است، اینکه به زور و اجبار خانواده برای بهبودی می‌خواهد اقدام کند یا اینکه بهبودی از روی علاقه و انگیزه شخصی است؟ اگر فرد به زور برای بهبودی مواد فرستاده شده باشد باید چندین جلسه بر روی راغب‌سازی وی اقدام کنیم مانند پیش‌نیازی که برای دروس دانشگاهی درنظر می‌گیریم.

وی افزود: در گاهی موارد فردی چندین بار تفننی اقدام به مصرف کرده که تعداد جلسات کمتری برای بهبودی وی نیاز است؛ شاید بعضی وقت‌ها فردی ۱۰ سال مصرف موادمخدر داشته و هنوز نیز راغب به بهبودی نیست لذا درمان اعتیاد به چند عامل بستگی دارد، مصرف دیگر افراد در خانواده، سن، نگرش آن‌ها به درمان، مدت زمان مصرف، نحوه مصرف و … از جمله این عوامل است.

اولیایی، درمان اعتیاد را به مثابه خیاطی دانست و گفت: همیشه این مثال را می‌زنم و می‌گویم درمان اعتیاد سری‌دوزی نیست؛ تک‌دوزی است و باید درمان بر اثر قد و قامت هر فردی تعیین شود.

کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: همانگونه که خیاط بر اساس قد و قامت هر فردی، دوخت لباس را طراحی می‌کند؛ روان‌درمان‌گر نیز باید بر اساس شرایط جسمی، روانی و شخصیتی فرد مصرف‌کننده الگوی درمان را طراحی کند یعنی حتی امکان دارد، درمان برای دو نفر هم‌سن با شرایط مشابه و حتی دو برادر دوقلو که در یک محیط زندگی و مصرف می‌کنند، به دلیل ویژگی‌های مختلف شخصیتی متفاوت باشد.

