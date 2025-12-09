به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا شمس‌احسان در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به حساسیت مدیریت و ساماندهی معتادان متجاهر و سایر گروه‌های آسیب دیده شهری، عملکرد این حوزه را مستقیماً مرتبط با «امنیت روانی و احساس آرامش شهروندان» دانست.

وی با بیان اینکه عدم پذیرش برخی مراکز حمایتی مانند «یاورشهر»ها و اختلال در گشت‌های جمع‌آوری، موجب افزایش حضور آسیب دیدگان در معابر عمومی شده، اظهار داشت: در حال حاضر نتیجه این وضعیت، تهدید امنیت روانی جامعه و خدشه‌دار شدن کرامت انسانی قشرهای آسیب‌پذیر و نیازمند درمان است.

شمس‌احسان، یاورشهرها و گشت‌های شهری را «عناصر کلیدی» مدیریت این چالش اجتماعی خواند و هشدار داد: هرگونه وقفه یا ناکارآمدی در فعالیت آنان به سرعت به بحرانی مشهود در سطح شهر تبدیل می‌شود و زندگی میلیون‌ها شهروند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

انتقاد از تغییر سیاست و تبعات آن

عضو شورای شهر تهران تغییر سیاست اخیر سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری را مورد نقد قرار داد و گفت: در ماه‌های اخیر، این سازمان بدون تأمین الزامات اجرایی و مالی، سیاست خود را از برون‌سپاری مدیریت یاورشهرها و گشت‌های شهری به پیمانکاران، به تصدی‌گری مستقیم تغییر داده است. این تصمیم قطعاً تبعات گسترده و نگران‌کننده‌ای به همراه داشته است.

کاهش ظرفیت پذیرش در فصل سرما

وی به کاهش بحرانی ظرفیت مراکز اشاره و تصریح کرد: در بخش یاورشهرها، مراکز تخصصی شماره ۲، ۵ و ۱۰ در حال حاضر فاقد پذیرش هستند که این موضوع ظرفیت پذیرش را از ۸۰۰۰ به ۵۰۰۰ تخت کاهش داده است؛ آن هم در فصل سرد سال.

هشدار درباره مدل پرهزینه و ناکارآمد

به گفته شمس‌احسان در حوزه گشت‌های شهری نیز وضعیت بحرانی‌تر است. وی تشریح کرد: تلاش برای خرید مستقیم خودرو به دلیل محدودیت‌های قانونی ناکام مانده و در نهایت، هزینه‌های تأمین خودرو، راننده، سوخت، بیمه و نگهداری در مدل تصدی‌گری، به مراتب بیشتر از پرداخت سرانه به پیمانکاران خواهد شد.

وی افزود: این خطا در مورد مددسراهای سیار نیز تکرار شده و خرید اتوبوس ممکن است بار مالی سنگینی را در طول سال بر شهرداری تحمیل کند، در حالی که پیش از این، این اتوبوس‌ها فقط در شب‌های سرد و با هزینه بسیار کمتر اجاره می‌شدند.

وی ریشه این بحران را «بی‌توجهی به مفهوم هزینه تمام‌شده» و «ورود به تصدی‌گری مستقیم بدون برخورداری از زیرساخت، توان تخصصی و منابع مالی مورد نیاز» عنوان کرد.

درخواست‌های فوری از شهرداری

این عضو شورای شهر تهران از شهردار و مدیرعامل سازمان رفاه خواست تا فوراً برای مدیریت این وضعیت اقدام کنند. درخواست‌های وی به این شرح است:

۱. بازگشایی فوری مراکز: ظرف یک ماه آینده، یاورشهرهای شماره ۲، ۵ و ۱۰ با انعقاد قرارداد با پیمانکاران واجد صلاحیت بازگشایی و ظرفیت ازدست‌رفته احیا شود.

۲.تعیین‌تکلیف قراردادها: قراردادهای یاورشهرهای فعال (شماره ۱، ۴، ۷، ۹) پیش از انقضا تعیین‌تکلیف شوند تا از تعطیلی احتمالی مراکز بیشتر جلوگیری شود.

۳.بازنگری در سیاست تصدی‌گری: سیاست پرهزینه و ناکارآمد تصدی‌گری مستقیم در گشت‌های شهری و مددسراهای سیار فوراً بازنگری و با مقایسه دقیق هزینه تمام‌شده هر دو مدل، تصمیمی اقتصادی و منطقی اتخاذ شود.

۴.ارائه گزارش شفاف: ظرف یک ماه آینده، گزارشی جامع شامل تحلیل مقایسه‌ای هزینه‌ها، میزان کاهش ظرفیت‌ها و برنامه عملیاتی برای بازگشت به شرایط مطلوب، به شورای شهر ارائه شود.

شمس‌احسان در پایان هشدار داد: بی‌تردید تداوم وضع موجود، آثار مخرب و غیرقابل جبرانی بر حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران خواهد داشت. بنابراین اقدامی فوری، قاطع و کارشناسی در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر است.

انتهای پیام/