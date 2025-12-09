فرمانده مرزبانی فراجا وارد کراچی پاکستان شد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار «احمد علی گودرزی»؛ فرمانده مرزبانی فراجا و به همراه هیتی از مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دعوت مدیرکل آژانس امنیت دریایی پاکستان (PMSA) وارد کراچی شد.

بر پایه این گزارش، این سفر با دستور کار تقویت همکاری‌های دوجانبه و به عنوان ناظر سیزدهمین رزمایش «باراکودا» در حوزه دریا و امنیت مرزی انجام می‌شود.