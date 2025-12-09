خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

ادامه بارندگی‌ها در نیمه غربی کشور

ادامه بارندگی‌ها در نیمه غربی کشور
کد خبر : 1724864
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: بارش باران امروز در نیمه غربی کشور ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، غرب مازندران، کردستان، قزوین، البرز، همدان، غرب و جنوب استان مرکزی، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین ارتفاعات غرب و جنوب اصفهان بارندگی پیش‌بینی می‌شود. 

فردا (چهارشنبه) علاوه بر مناطق یادشده، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی، بوشهر و شمال فارس نیز درگیر بارش خواهند شد. شدت بارش در نوار غربی کشور و ارتفاعات زاگرس بیشتر است و در برخی ساعات رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد. 

روز پنج‌شنبه، بارش‌ها در غرب و شمال غرب به‌صورت پراکنده ادامه می‌یابد، اما بارش در جنوب غرب، جنوب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، شمال شرق و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری