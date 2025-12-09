به گزارش ایلنا، مرجان کریمی اظهار داشت: در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در سامانه گزارش دهی عوارض و اشتباهات دارو پزشکی کشور مبنی بر بروز عارضه آسیب کبدی درپی مصرف فرآورده اسپیرولینا با توصیه باشگاه‌های ورزشی و افراد غیرمتخصص دریافت شده است.

وی با اشاره به ثبت موارد مشابه در سایر کشورها گفت: گزارشات نشان می‌دهد در برزیل ۶۰ مورد فوت و ۱۲۶ آسیب کبدی ناشی از این فراورده ثبت شده است. وی افزود: مردم باید علاوه بر تبلیغات اغواکننده، از مضرات بالقوه این جلبک نیز آگاه باشند.

رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فراورده‌های سلامت ادامه داد: گرچه اسپیرولینا یک جلبک سبز-آبی سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی‌اکسیدان‌ها و پروتئین است اما مصرف کنترل نشده آن می‌تواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه احتمال ایجاد مواد سمی در طول کشت و فرآوری جلبک محتمل است گفت: اگرچه خود جلبک سمی نیست اما آلودگی‌هایی با سیانوتوکسین‌ها، فلزات‌سنگین، آفت‌کش‌ها یا هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای و سمومی مانند سم میکروسیستین و هپاتوتوکسین می‌تواند منجر به مسمومیت، آسیب کبدی، اختلال گوارشی و حتی خطرات طولانی‌مدت مانند آلزایمر و پارکینسون شود.

به گزارش ایفدانا، کریمی خاطر نشان کرد: فیکوسیانین موجود در جلبک نیز ممکن است در برخی افراد آلرژی ایجاد کند و حتی منجر به شوک آنافیلاکسی شود. لذا از مصرف خودسرانه و مصرف فراورده‌های غیرمجاز این جلبک باید اکیدا اجتناب گردد.

