زنگ خطر برای مصرفکنندگان اسپیرولینا/ افزایش موارد مسمومیت کبدی
رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس گزارشهای ثبتشده در سامانه ADR. TTAC. IR، مصرف اسپیرولینا با توصیه افراد غیرمتخصص موجب بروز عوارض شدید کبدی در کشور شده و نمونههای مشابه در سایر کشورها نیز مشاهده شده است.
به گزارش ایلنا، مرجان کریمی اظهار داشت: در ماههای گذشته گزارشهایی در سامانه گزارش دهی عوارض و اشتباهات دارو پزشکی کشور مبنی بر بروز عارضه آسیب کبدی درپی مصرف فرآورده اسپیرولینا با توصیه باشگاههای ورزشی و افراد غیرمتخصص دریافت شده است.
وی با اشاره به ثبت موارد مشابه در سایر کشورها گفت: گزارشات نشان میدهد در برزیل ۶۰ مورد فوت و ۱۲۶ آسیب کبدی ناشی از این فراورده ثبت شده است. وی افزود: مردم باید علاوه بر تبلیغات اغواکننده، از مضرات بالقوه این جلبک نیز آگاه باشند.
رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فراوردههای سلامت ادامه داد: گرچه اسپیرولینا یک جلبک سبز-آبی سرشار از ویتامینها، مواد معدنی، آنتیاکسیدانها و پروتئین است اما مصرف کنترل نشده آن میتواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه احتمال ایجاد مواد سمی در طول کشت و فرآوری جلبک محتمل است گفت: اگرچه خود جلبک سمی نیست اما آلودگیهایی با سیانوتوکسینها، فلزاتسنگین، آفتکشها یا هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای و سمومی مانند سم میکروسیستین و هپاتوتوکسین میتواند منجر به مسمومیت، آسیب کبدی، اختلال گوارشی و حتی خطرات طولانیمدت مانند آلزایمر و پارکینسون شود.
به گزارش ایفدانا، کریمی خاطر نشان کرد: فیکوسیانین موجود در جلبک نیز ممکن است در برخی افراد آلرژی ایجاد کند و حتی منجر به شوک آنافیلاکسی شود. لذا از مصرف خودسرانه و مصرف فراوردههای غیرمجاز این جلبک باید اکیدا اجتناب گردد.