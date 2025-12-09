هوای تهران قابل قبول شد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۱۸ آذر ماه) در شرایط قابل قبول است.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۵۳ و در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشت.
میانگین کیفیت هوا هماکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۸۰ و در شرایط قابل قبول است.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۱۰ روز ناسالم برای گروههای حساس، . ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.