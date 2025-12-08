خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد نایروبی شد

کد خبر : 1724815
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با استقبال سفیر ایران در کنیا وارد نایروبی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با استقبال سفیر ایران در کنیا وارد نایروبی شد.

مهمترین برنامه‌های شینا انصاری در نایروبی به شرح ذیل هستند:

- حضور در هفتمین اجلاس مجمع عمومی محیط زیست ملل
متحد (UNEA-۷)
-طرح رسمی چالش گردوغبار در قالب رویداد جنبی تأییدشده توسط یونپ
-دیدار و رایزنی با وزای محیط زیست کشورهای دیگر
-پیگیری فناوری‌های نوین کاهش آلایندگی صنایع، به‌ویژه در حوزه نفت و حذف فلر
-مشارکت در مذاکرات تنظیم معاهده الزام‌آور جهانی مقابله با آلودگی پلاستیک (INC)
- استفاده از ظرفیت‌های مالی و فنی بین‌المللی برای مدیریت بحران آب، بازچرخانی پساب و توسعه فناوری‌های بازیافت.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
