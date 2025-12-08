رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد نایروبی شد

مهمترین برنامه‌های شینا انصاری در نایروبی به شرح ذیل هستند:

- حضور در هفتمین اجلاس مجمع عمومی محیط زیست ملل

متحد (UNEA-۷)

-طرح رسمی چالش گردوغبار در قالب رویداد جنبی تأییدشده توسط یونپ

-دیدار و رایزنی با وزای محیط زیست کشورهای دیگر

-پیگیری فناوری‌های نوین کاهش آلایندگی صنایع، به‌ویژه در حوزه نفت و حذف فلر

-مشارکت در مذاکرات تنظیم معاهده الزام‌آور جهانی مقابله با آلودگی پلاستیک (INC)

- استفاده از ظرفیت‌های مالی و فنی بین‌المللی برای مدیریت بحران آب، بازچرخانی پساب و توسعه فناوری‌های بازیافت.