رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد نایروبی شد
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با استقبال سفیر ایران در کنیا وارد نایروبی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با استقبال سفیر ایران در کنیا وارد نایروبی شد.
مهمترین برنامههای شینا انصاری در نایروبی به شرح ذیل هستند:
- حضور در هفتمین اجلاس مجمع عمومی محیط زیست ملل
متحد (UNEA-۷)
-طرح رسمی چالش گردوغبار در قالب رویداد جنبی تأییدشده توسط یونپ
-دیدار و رایزنی با وزای محیط زیست کشورهای دیگر
-پیگیری فناوریهای نوین کاهش آلایندگی صنایع، بهویژه در حوزه نفت و حذف فلر
-مشارکت در مذاکرات تنظیم معاهده الزامآور جهانی مقابله با آلودگی پلاستیک (INC)
- استفاده از ظرفیتهای مالی و فنی بینالمللی برای مدیریت بحران آب، بازچرخانی پساب و توسعه فناوریهای بازیافت.