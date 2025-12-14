خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

فعالیت نیروهای شرکت‌های پرستاری در بیمارستان‌ها ممنوع است

کد خبر : 1724755
رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: معاون وزارت بهداشت در مقطعی موضوع فعالیت نیروهای شرکت‌های پرستاری را در بیمارستان‌ها ممنوع اعلام کرده بود، ولی واقعیت این است که این مسائل همچنان وجود دارند.

«احمد نجاتیان» رئیس کل سازمان نظام پرستاری در خصوص فعالیت شرکت‌های پرستاری در کشور گفت: این شرکت‌ها مسئولیت‌ها و نظارت‌های مختلفی دارند. یکی از نظارت‌ها، نظارت عملکرد فنی است که وزارت بهداشت باید بر آن نظارت کند. وزارت بهداشت باید بررسی کند که آیا این شرکت‌ها مجوزهای لازم را دارند، مسئول فنی مناسبی استخدام کرده‌اند و افرادی که به منازل فرستاده می‌شوند، دارای صلاحیت هستند. همچنین، باید اطمینان حاصل شود که این افراد آموزش‌های لازم را دیده و مدارک تحصیلی معتبر دارند.

وی افزود: مسئله دوم، روابط بین کارگر و کارفرما است. خدمات پرستاری در منزل دارای تعرفه هستند که البته این تعرفه‌ها غیرواقعی به نظر می‌رسند. همچنین، رابطه کاری بین افرادی که در مراقبت در منزل مشغول به کار هستند و کارفرماها بسیار مهم است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در مواردی این افراد به بیمارستان‌ها مراجعه و در آنجا نیز فعالیت می‌کنند. البته این موضوعات به حوزه اختیارات مراقبت در منزل مرتبط می‌شود. این‌ها کارهای جنبی هستند که در آنجا انجام می‌دهند. مراقبت در منزل به معنای ارائه خدمات در خانه است.

به گفته وی اگر قرار است که کسی به عنوان همراه به مراکز بیمارستانی برود، ضروری است که مرکز مراقبت در منزل با بیمارستان قرارداد داشته باشد و افرادی که فرستاده می‌شوند، تعیین شده و مشخص باشند. البته معاون وزارت بهداشت در مقطعی این موضوع را ممنوع اعلام کرده است، ولی واقعیت این است که این مسائل همچنان وجود دارند.

نجاتیان با بیان اینکه بین این افراد که عموماً پرستار نیستند و نیروهای مراقبتی هستند، روابط کار طبق قوانین کار حاکم است، گفت: بنابراین، این روابط و توافقات باید به درستی رعایت شوند تا از بروز مشکلات و ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود.نخست اینکه این افراد به صورت تمام وقت مشغول به کار نیستند و برخی از آن‌ها تنها در بین دو یا سه شیفت فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، احتمالاً مشمول بیمه و بازنشستگی نخواهند بود.

وی در پایان گفت: سازمان نظام پرستاری نظارتی بر این موضوع ندارد، چرا که این افراد به عنوان پرستار شناخته نمی‌شوند و در واقع نیروهای مراقبتی هستند. همچنین، روابط بین کارگر و کارفرما در این حوزه تحت نظر وزارت کار است و قانون کار مسئولیت تشخیص این نوع روابط را بر عهده دارد. بنابراین، مسائل مربوط به بیمه، بازنشستگی و حقوق این نیروها باید طبق قوانین و مقررات وزارت کار بررسی و مدیریت شود.

