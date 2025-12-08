به گزارش ایلنا و به نقل روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ سعیدسالاری گفت: سازمان میادین جهت تامین آجیل، انار، میوه‌های پر مصرف و همچنین سایر اقلام مصرفی شهروندان تهرانی برنامه‌ریزی‌های مفصلی را انجام داده است.

وی افزود: با توجه به نوسانات قیمیتی، التهاب ارز که شرایط خاصی را در بازار به وجود آورده است، سازمان میادین با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده کمبودی در عرضه محصولات ندارد.

معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: همچنین از ابتدای آذرماه پیرو تدابیر مدیرعامل سازمان با همکاری معاونت بهره‌برداری، مدیران میادین به تمامی بهره‌برداران ابلاغ شده تا اقلامی مانند انار، هندوانه، خرمالو، آجیل و تمام محصولات پر مصرف شب یلدا به اندازه کافی تامین شود.

وی با اشاره به اختلاف قیمت محصولات عرضه شده در بازارها و میادین میوه و تره‌بار با سطح شهر بیان کرد: بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی در بخش میوه ۴۴ درصد، در بخش سیفی و فرنگی ۳۲ درصد و در اقلام پروتئینی ۱۳ تا ۲۲ درصد اختلاف قیمت سازمان با میانگین سطح شهر است.

سالاری درباره وضعیت توزیع مرغ و تخم مرغ در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار یادآور شد: با توجه به اینکه در یکی، دو هفته اخیر در زمینه مرغ و تخم مرغ التهاب بیشتری در سطح شهر وجود داشت؛ با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در بحث تامین مرغ و تخم مرغ در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مرغ گرم با قیمت کیلویی ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان در حال عرضه است، آن هم در شرایطی که قیمت مرغ گرم در سطح شهر کیلویی۱۶۰ هزار تومان است. مرغ منجمد نیز با کیلویی ۱۲۳ هزار تومان در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در حال توزیع است.

معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه گفت: در حال حاضر روزانه ۵۰ تن تخم مرغ در میادین میوه و تره بار توزیع می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت گوشت قرمز در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار افزود: در حال حاضر ران منجمد گوسفندی کیلویی ۶۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سردست منجمد گوسفندی هم کیلویی ۵۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره عرضه می‌شود.

سالاری در پیان یادآور شد: در حال حاضر یخچال اکثر غرف پروتئینی پر از گوشت قرمز است. در مجموع روزانه ۱۰ تن گوشت قرمز درتمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار توزیع می‌شود.

