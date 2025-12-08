خبرگزاری کار ایران
قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی اعلام شد

طبق نرخنامه سازمان میادین، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی اعلام شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی به دو صورت بسته‌بندی درمحل و بسته‌بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

  • راسته گوساله بدون استخوان بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۶۰  هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان
  • ران گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان
  • سردست پاک کرده گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان
  • سرسینه گوساله بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی  ۲۰۴ هزارتومان
  • فیله گوساله بسته بندی در محل -داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی- آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۳۸هزار تومان
  • قلوه گاه گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۵۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۶۹ هزار تومان
  • گردن گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۴۰ هزار تومان هزار تومان
  • ماهیچه گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان
  • مخلوط بدون استخوان گوساله بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۵۵ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۹۷ هزار تومان
  • چرخ‌کرده گوساله بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰  هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴  هزار تومان
  • چرخ‌کرده گوساله و گوسفندی بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان
  • راسته با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل کیلویی ۸۰۲ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۸۱۰ هزار تومان
  • راسته با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۲ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۰ هزار تومان
  • راسته بی استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان
  • ران با استخوان و قلوه‌گاه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۳۸ هزار تومان
  • ران با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۷ هزار تومان /  بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۰۰  هزار تومان
  • سردست با ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۶ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی – داخلی آزاد یک میلیون و ۹۰ هزار تومان
  • سردست بدون ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۱ هزار تومان
  • سردست و دنده گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۲۷ هزار تومان
  • شقه کامل گوسفندی بسته‌بندی در محل-داخلی آزاد کیلویی ۷۷۵ هزار تومان
  • قلوه گاه با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۴۹۰ هزار تومان
  • قلوه‌گاه بی استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۴۰ هزار تومان
  • کف دست با ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۹۳ هزار تومان
  • کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۷۸ هزار تومان
  • گردن گوسفندی بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۸۴ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان
  • ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
  • نیم شقه ران گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۱۸ هزار تومان
  • نیم شقه سردست گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۳ هزار تومان
