قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی اعلام شد
طبق نرخنامه سازمان میادین، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی اعلام شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی به دو صورت بستهبندی درمحل و بستهبندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
- راسته گوساله بدون استخوان بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۶۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان
- ران گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان
- سردست پاک کرده گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان
- سرسینه گوساله بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۲۰۴ هزارتومان
- فیله گوساله بسته بندی در محل -داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی- آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۳۸هزار تومان
- قلوه گاه گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۵۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۶۹ هزار تومان
- گردن گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۴۰ هزار تومان هزار تومان
- ماهیچه گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان
- مخلوط بدون استخوان گوساله بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۵۵ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۹۷ هزار تومان
- چرخکرده گوساله بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان
- چرخکرده گوساله و گوسفندی بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان
- راسته با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۰۲ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۸۱۰ هزار تومان
- راسته با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۲ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۰ هزار تومان
- راسته بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان
- ران با استخوان و قلوهگاه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۳۸ هزار تومان
- ران با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۷ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
- سردست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۶ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی – داخلی آزاد یک میلیون و ۹۰ هزار تومان
- سردست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۱ هزار تومان
- سردست و دنده گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۲۷ هزار تومان
- شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل-داخلی آزاد کیلویی ۷۷۵ هزار تومان
- قلوه گاه با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۴۹۰ هزار تومان
- قلوهگاه بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۴۰ هزار تومان
- کف دست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۹۳ هزار تومان
- کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۷۸ هزار تومان
- گردن گوسفندی بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۸۴ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان
- ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
- نیم شقه ران گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۱۸ هزار تومان
- نیم شقه سردست گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۳ هزار تومان