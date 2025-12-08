قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی اعلام شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی به دو صورت بسته‌بندی درمحل و بسته‌بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

راسته گوساله بدون استخوان بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۶۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان

ران گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان

سردست پاک کرده گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان

سرسینه گوساله بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۲۰۴ هزارتومان

فیله گوساله بسته بندی در محل -داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی- آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۳۸هزار تومان

قلوه گاه گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۵۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۶۹ هزار تومان

گردن گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۴۰ هزار تومان هزار تومان

ماهیچه گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان

مخلوط بدون استخوان گوساله بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۵۵ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۹۷ هزار تومان

چرخ‌کرده گوساله بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان

چرخ‌کرده گوساله و گوسفندی بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان

راسته با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل کیلویی ۸۰۲ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۸۱۰ هزار تومان

راسته با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۲ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۰ هزار تومان

راسته بی استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان

ران با استخوان و قلوه‌گاه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۳۸ هزار تومان

ران با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۷ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

سردست با ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۶ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی – داخلی آزاد یک میلیون و ۹۰ هزار تومان

سردست بدون ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۱ هزار تومان

سردست و دنده گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۲۷ هزار تومان

شقه کامل گوسفندی بسته‌بندی در محل-داخلی آزاد کیلویی ۷۷۵ هزار تومان

قلوه گاه با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۴۹۰ هزار تومان

قلوه‌گاه بی استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۴۰ هزار تومان

کف دست با ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۹۳ هزار تومان

کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۷۸ هزار تومان

گردن گوسفندی بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۸۴ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان

ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان

نیم شقه ران گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۱۸ هزار تومان

نیم شقه سردست گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۳ هزار تومان

