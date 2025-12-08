مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در گفتوگو با ایلنا:
حذف ارز ترجیحی دارو «فاجعه» است/ قیمت دارو ۴ تا ۱۲ برابر گران میشود
مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران حذف ارز ترجیحی داروهای وارداتی بیماران خاص را فاجعه خواند و گفت: هزینه دارو در خوشبینانهترین حالت حداقل ۴ برابر و در بدبینانهترین حالت تا ۱۲ برابر افزایش پیدا میکند و مردم دیگر توان پرداخت ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، در پی حذف ارز ترجیحی داروهای وارداتی بیماران خاص، جزئیات جدیدی از این تصمیم و زمان اجرای آن ارائه داد. این اظهارات در ادامه واکنش انجمن تالاسمی ایران به حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی است. امروز این انجمن در اطلاعیهای رسمی که به خبرگزاری کار ایران ارسال کرد ضمن اعلام این خبر از «عملکرد شتابزده» در این زمینه انتقاد کرد و خواستار رسیدگی فوری رییسجمهور و سران قوا به مصائب بیش از ۲۰ هزار خانواده دارای بیمار تالاسمی در کشور شد و نسبت به «مرگ بیماران» در صورت تداوم این سیاست هشدار داد.
عرب در پاسخ به این سوال که از تصمیم حذف ارز ترجیحی داروهای وارداتی بیماران خاص دقیقاً چه زمانی باخبر شدید؟ گفت: دولت هنوز هیچ اطلاعیه رسمیای صادر نکرده، اما به شرکتهای واردکننده اصلی داروهای ما، از جمله «نوارتیس» سوئیس و «مِتیم» فرانسه، ارز داروهای ما را آزاد اعلام کردهاند.
مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران زمان آگاه شدن از این موضوع را «هفته گذشته» عنوان کرد.
وی سپس با ابراز نگرانی شدید از تبعات این اقدام افزود: رسانهها باید کمک کنند. نمیدانیم بر چه مبنایی این تصمیم در دوتی گرفته شده که رییس آن پزشک است.
عرب با اشاره به زمان اجرای این تصمیم برای محمولههای آتی دارو که قرار است در پایان سال و اوایل سال آینده وارد کشور شود، توضیح داد: شرکتهای واردکننده باید به ازای ارز مورد نیاز خود، ریال را به نرخ ۲۸ هزار تومان به بانک مرکزی بدهند، اما حالا مبنای محاسبه برای آنها نرخ ۱۰۰ هزار تومانی شده است. این یعنی برای تهیه همان مقدار ارز، به چهار برابر نقدینگی ریالی نسبت به قبل نیاز دارند که در شرایط فعلی اصلاً امکانپذیر نیست.
کارشکنی بیمهها و ناتوانی واردکنندگان
وی با بیان اینکه این شرکتها هماکنون دارو را با یک چهارم قیمت تمامشده میفروشند، افزود: از طرف دیگر، بیمهها ۷ تا ۸ ماه تأخیر در پرداخت دارند و سبد دارویی طرح «دارویار» هم طبق اعلام دولت، تنها تا نصف تعهدات وصول شده است.
مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران با بیان عاقبت این فرآیند برای بیماران هشدار داد: به محض اینکه شرکتها بتوانند ریال را (حتی با قرض و وام) تأمین کنند، هزینه دارو در خوشبینانهترین حالت حداقل ۴ برابر و در بدبینانهترین حالت تا ۱۲ برابر افزایش پیدا میکند و مردم دیگر توان پرداخت ندارند.
او با ذکر مثال عینی ادامه داد: سهم پرداختی بیمار برای هر آمپول که قبلاً مبلغی ناچیز بود، باید ۵ تا ۶ برابر شود که عدد سرسامآوری برای خانوادههای دارای فرزند تالاسمی خواهد بود.
۹۰ درصد بیماران تالاسمی از خانوادههای کمدرآمد هستند
عرب در پایان با تأکید بر عمق فاجعه اجتماعی این تصمیم گفت: باید توجه کرد که بیش از ۹۰ درصد بیماران تالاسمی ما از اقشار کمدرآمد و ساکن حاشیه شهرها و استانهای محروم شمال و جنوب کشور هستند و از نظر مالی شرایط بسیار بدی دارند.