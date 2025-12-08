شرایط جوی شاید ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بعد کاملا متفاوت شود؛ همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا صبح امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه در هشتمین جلسه کمیته هماهنگی طرح‌های ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ با تأکید بر اهمیت مدیریت مؤثر تردد در فصل سرد اظهار کرد: تمام تلاش ما باید روی دو موضوع اساسی متمرکز باشد؛ نخست اینکه با حضور به‌موقع در محورهای مواصلاتی از انسداد جاده‌ها و در راه ماندن هموطنان جلوگیری کنیم و دوم اینکه با مدیریت سرعت، میزان وقوع تصادفات را کاهش دهیم.

او افزود: بلافاصله پس از پایان طرح زمستانه وارد طرح نوروزی می‌شویم. اگر بتوانیم زمستان را با موفقیت پشت سر بگذاریم، با روحیه و انگیزه بیشتری برای اجرای طرح نوروزی آماده خواهیم شد.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از همکاران‌مان در حوزه راهداری می‌خواهیم کنترل دقیق ناوگان عمومی بار و مسافر را انجام دهند؛ هم از نظر تجهیزات زمستانی و هم از نظر سلامت فنی. ضروری است سهمیه‌های ویژه لاستیک برای کامیون‌ها و اتوبوس‌ها در نظر گرفته شود تا کمتر شاهد تردد خودروهای سنگین با لاستیک فرسوده باشیم.

حسینی ادامه داد: پلیس راه نیز موظف است وسایل نقلیه در حال تردد را از نظر تجهیزات لازم و مدارک معتبر از جمله بیمه شخص ثالث کنترل کند.

او درباره ضرورت اعمال محدودیت تردد برای تریلرها در شرایط برفی گفت: در محورهای کوهستانی، به‌ویژه هنگام بارش برف، تریلرهای پنج‌محور به سرعت دچار مشکل قیچی می‌شوند. بنابراین اعمال محدودیت تردد آن‌ها امری ضروری است.

سردار حسینی یکی از چالش‌های مهم را کاربری‌ها و یدک‌های غیر استاندارد دانست و تصریح کرد: بسیاری از کاربری‌ها در کارگاه‌های غیرمجاز تولید می‌شوند و فاقد استانداردهای ایمنی لازم هستند. همین موضوع باعث بروز تصادفات متعدد شده است. از وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان راهداری می‌خواهیم این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند. باید تکلیف این کارگاه‌های زیرپله‌ای برای همیشه مشخص شود. پلیس راه پس از ایجاد سازوکارهای لازم، نظارت بر این کارگاه‌ها را آغاز خواهد کرد. هویت‌دار کردن یدک‌ها و کاربری‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت ایجاد سامانه پیامکی استانی برای اطلاع‌رسانی گفت: هر استان موظف است سامانه‌ی پیامکی ایجاد کند که به محض ورود خودرو به حوزه استحفاظی، پیامکی درباره شرایط جوی و وضعیت محور برای راننده ارسال شود. اگر کسی از تهران به هرمزگان سفر می‌کند، باید در طول مسیر از آخرین وضعیت هوا و جاده‌ها مطلع شود.

او با اشاره به منابع موجود برای استعلام وضعیت راه‌ها افزود: در کنار سامانه‌های پیامکی، مردم می‌توانند از سامانه‌های ۱۴۰ سازمان راهداری، ۱۱۲ هلال‌احمر و ۱۲۰ پلیس راهور استعلام بگیرند. از همه هموطنان می‌خواهم حتی برای سفرهای کوتاه، قبل از حرکت وضعیت جوی و راه‌ها را بررسی کنند.

سردار حسینی ادامه داد: از ۲۵ آذر که طرح زمستانه رسماً آغاز می‌شود، همراه داشتن زنجیرچرخ برای تمام خودروهای سبک و سنگین در ۳۲ استان اجرای طرح الزامی خواهد بود. از مردم عزیز می‌خواهیم اگر در نقطه‌ای که آسمان صاف است مأموران پلیس از آن‌ها زنجیرچرخ درخواست کردند، گلایه نکنند. شرایط جوی ممکن است ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بعد کاملاً متفاوت شود و این کنترل برای ایمنی همان گردنه‌های پیشِرو است.

او گفت: باید استفاده از تابلوهای پیام متغیر را افزایش دهیم. خوشبختانه ۹۶ درصد سامانه‌های جاده‌ای آماده‌به‌کار هستند و این یک خبر بسیار امیدوارکننده است.

او با اشاره به ضرورت توسعه کمی سامانه‌های ثبت تخلفات اظهار داشت: کیفیت سامانه‌ها در یک سال اخیر بسیار بهتر شده است. در زمان گذشته یک سامانه فقط یک کارکرد داشت، اکنون سامانه‌ها باید چندین تخلف را رصد کنند؛ از جمله رعایت فاصله طولی که سال‌ها عامل تصادفات زنجیره‌ای بوده است.

سردار حسینی افزود: سامانه‌های جدید توانایی سنجش فاصله طولی بر اساس سرعت و زمان را دارند و این یک گام بزرگ برای کاهش تصادفات است. همچنین ثبت تخلف حرکت کامیون و اتوبوس در خط سوم که بارها مورد گلایه مردم بوده، باید با استفاده از همین سامانه‌ها انجام شود.

