وضعیت قرارداد زباله‌سوز تهران مشخص شد

وضعیت قرارداد زباله‌سوز تهران مشخص شد
معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: با انتخاب شرکت ایرانی طرف قرارداد، تدوین بیش از ۲۰ پیوست تخصصی پروژه زباله‌سوز تهران در جریان است و پیش‌نویس کلی قرارداد طی یک ماه آینده آماده می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، حسین حیدریان معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در تشریح آخرین وضعیت پروژه ساخت زباله‌سوز تهران اظهارکرد: شرکت ایرانی برنده مناقصه انتخاب شده و اکنون پروژه در مرحله مذاکرات برای قرارداد است.

وی با اشاره به گستردگی مفاد قرارداد افزود: این قرارداد بیش از ۲۰ پیوست تخصصی دارد که فرآیند نهایی‌سازی آن‌ها زمان‌بر است و باید تمام توافقات مربوط به پیوست‌ها و متن قرارداد به‌طور کامل انجام شود.

حیدریان با اشاره به پیوست‌های تخصصی قرارداد ادامه داد: سعی می‌کنیم پیش‌نویس کلی قرارداد را تا یک ماه آینده به امضا برسانیم و تهیه پیوست‌ها نیز به احتمال زیاد تا حدود سه ماه آینده تکمیل شود.

وی درباره زمان ورود زباله‌سوز به تهران گفت: از مرحله انعقاد قرارداد تا شروع بهره‌برداری اولیه، سه سال زمان نیاز است. احتمالاً نیمه دوم ۱۴۰۷ زباله‌سوز وارد تهران خواهد شد.

معاون سازمان مدیریت پسماند مهم‌ترین بخش این فرآیند را عقد قرارداد استاندارد و کارآمد دانست و افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین مالی پروژه، می‌توان گفت حدود ۱۰ درصد کار انجام شده است.

