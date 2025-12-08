به گزارش خبرنگار ایلنا، موسی الرضا حاج بگلو، رئیس شورای عالی استان‌های کشور امروز دوشنبه ۱۷ آذر در نشست خبری خود که در مجتمع فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، گفت: شوراها رکن چهارم نظام هستند. جایگاه شورای عالی استان‌ها ملی است، هرچند به آن نگاه محلی می‌شود.توسعه ملی باید از راه توسعه محلی به دست آید و تمرکز ما، بهره مندی ظرفیت‌های کنونی ماست.

حاجی‌بگلو با بیان اینکه توسعه ملی بدون توسعه محلی امکان‌پذیر نیست، افزود: قانون‌گذار تأکید داشته شورای عالی استان‌ها بتواند طرح‌های خود را مستقیماً به مجلس ارائه کند و حتی بر عملکرد مدیران ارشد استان نظارت و اقدام اصلاحی انجام دهد، اما امروز این ظرفیت‌ها یا اجرا نشده یا معطل مانده است.

او همچنین درباره اختیارات استانداران و نقش شوراها تصریح کرد که اگر بناست اختیارات بیشتری به استانداران داده شود، باید به همان میزان تکالیف قانونی شوراها نیز احیا شود. حاجی‌بگلو تأکید کرد که نگاه رقابتی یا حذف‌کننده نسبت به شوراها خیانت به نظام است.

رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه، وجود کمیته انطباق زیرمجموعه دولت را مغایر با روح قانون اساسی دانست و گفت که مصوبات شوراها باید توسط مجلس یا شورای نگهبان بررسی شود، نه دولت و این موضوع در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز تصریح شده است.

حاج بگلو همچنین در خصوص عدم اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه ها نیز گفت: ۲۳ دستگاه در اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند و شورای عالی ترافیک و مدیریت حمل و نقل کشور باید آن را تسهیل کنند.اما در حال حاضر این قانون روی هواست و خودرو‌ها و سوخت آن کیفیت ندارند، وزارتخانه‌های راه و صمت به تکالیف خود عمل نمی‌کنند و این، سبب شده است که از انجام تکالیف، عقب افتاده‌ایم و تعطیلی مدارس و ادارات و...معضل کنونی کشور است.

شورای عالی استان‌ها در پاسخ به پرسشی پیرامون بحران آب و مسئله کشاورزی عنوان کرد: بیشتر محصولات ما، آب بَر هستند و مکانیزه شدن کشاورزی، نیاز امروز ماست.

حاجی بگلو با اظهار تاسف از شرایط کنونی بحران آب، تصریح کرد: ۴۰ درصد از منابع آب مصرفی ما بخاطر لوله‌های فرسوده هدر می‌رود و اگر مدیریت آب به شهرداری‌ها واگذار شده بود، شاید این اتفاقات نمی‌افتاد.

وی به طرح مشترک شورا‌های عالی استان‌ها و کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اصلاح الگوی کشت اشاره و خاطرنشان کرد: تلاش ما این خواهد بود که در حوزه کاشت، داشت و برداشت به الگویی برسیم که هدر رفت آب را کاهش دهیم.

حاج بگلو در پاسخ به سوالی در مورد نظر شورای عالی در مورد اجرای قانون عفاف و حجاب تصریح کرد: عفاف و حجاب، ارثیه حضرت زهرا (س) است و یقینا، کسی با آن مشکل ندارد. قانونگذار قانونی مصوب کرد و نهادی دیگر، جلوی اجرای آن را گرفت. اما نگاه برخی عزیزان در اصرار به اجرای این قانون، سیاسی است و پاسخ صریح رئیس مجلس شورای اسلامی، کمک مهمی در پیشگیری از حاشیه‌ها کرد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد و رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه با بیان اینکه بانک شهر از ورشکستگی شهرداری‌های تهران و مشهد جلوگیری کرد، گفت: واقعیت آن است که اگر بانک شهر نبود، شهرداری‌های بزرگی مانند تهران یا مشهد ورشکست می‌شدند و این کمک ها، پروژه‌های بزرگ عمران شهری را پیش برد.

