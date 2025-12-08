به گزارش ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در واکنش به گزارش‌هایی درباره ثبت جریمه برای برخی تاکسی‌ها در روزهایی که به دلیل آلودگی هوا طرح زوج‌وفرد از درِ منزل اجرا شده بود، اعلام کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی در هیچ‌یک از طرح‌های محدودیت تردد، از جمله طرح زوج‌وفرد، مشمول ممنوعیت نیست و همواره مجاز به تردد هستند.

وی با تأکید بر اینکه این طرح تنها برای خودروهای شخصی اعمال می‌شود، افزود: اگر برای رانندگان تاکسی یا دیگر وسایل نقلیه عمومی به اشتباه جریمه‌ای ثبت شده باشد، این موضوع حتماً اصلاح خواهد شد و رانندگان نگرانی نداشته باشند.

رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول در حال بررسی موارد ثبت‌شده هستند و هرگونه خطا در فرآیند اعمال جریمه برطرف خواهد شد.

