دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

پیوند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمه وحدت حکمرانی است

پیوند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمه وحدت حکمرانی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای تحقق وحدت حکمرانی در ساحت تنظیم‌گری، برقراری پیوند وسیع میان مجلس شورای اسلامی - که در رأس امور است - و شوراهای عالی حاکمیتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش ایلنا از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه هم‌زمان با ایام شهادت اسوه قانون‌گذاری آیت‌الله سید حسن مدرس و «روز مجلس»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تقویت تعاملات روزافزون میان نهاد علم و فرهنگ با قوه مقننه، در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و با مهدی نوروزی معاون قوانین و حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

در این نشست مشترک، ضمن گرامیداشت جایگاه مجلس، بر لزوم پیوند وسیع میان دو نهاد برای تحقق «وحدت حکمرانی» و حضور نمایندگان تام‌الاختیار مجلس در ستادهای تخصصی شورا توافق شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دیدار با گرامیداشت یاد شهید مدرس و تبریک روز مجلس به نمایندگان مردم، نظام قانون‌گذاری را رکن اساسی «تنظیم‌گری» و «حکمرانی» برشمرد.

حجت‌الاسلام خسروپناه با اشاره به سطح بالای تعاملات فی‌مابین اظهار داشت: علاوه بر حضور رئیس مجلس در صحن شورا و نماینده وی در شورای معین، مقرر شد نمایندگان تام‌الاختیار مجلس در ۵ ستاد اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حضور یابند تا با این هماهنگی‌ها، کوچک‌ترین چالش و اختلاف‌نظری در مسیر خدمت به مردم باقی نماند.

تعاملات روزافزون برای انسجام در نظام قانون‌گذاری

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن قدردانی از حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز مجلس، این دیدار را نشانه‌ای از عزم جدی برای هم‌افزایی دانست و گفت: جلسه بسیار خوبی پیرامون اجرایی‌سازی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به ویژه بند ۱۴ (وظایف ذاتی قوا و شوراها) و بند ۱۷ (ترویج فرهنگ قانون‌مداری) برگزار شد.

نوروزی افزود: در مسیر تدوین «قانون نظام قانون‌گذاری» که اکنون در کمیسیون مشترک مجلس در جریان است، مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل شود تا شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشی مؤثر و هم‌افزا در این فرآیند ایفا کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز هدف از این نشست را که با تدبیر معاونت قوانین برگزار شد، بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های مجلس و شورا دانست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا سلیمی تأکید کرد: استمرار این همکاری‌های مشترک و حرکت هماهنگ به سمت اهداف مورد نظر حاکمیت، قطعاً به نفع مردم تمام خواهد شد و خروجی آن کارآمدی بیشتر نظام خواهد بود.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست گفت: سازوکار تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس شورای اسلامی در «سند تحول» شورا تعیین شده است.

غلامرضا بصیرنیا، بر اساس این سند، در موارد لزوم و حسب تقاضای هیأت رئیسه مجلس یا پیشنهاد شورای عالی، نماینده شورا برای تبیین مواضع، نظرات و سیاست‌های مصوب شورا در جلسات کمیسیون‌ها یا صحن علنی مجلس شرکت می‌کند.

وی افزود: مطابق آیین‌نامه، شورای عالی موضوعات مرتبط با عرصه‌های مأموریتی خود را که دارای تعارض با قوانین یا فاقد قانون مشخص هستند، به مجلس، دولت یا قوه قضائیه اعلام می‌کند تا طی تعامل و هماهنگی، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. همچنین برای ایجاد هماهنگی میان شورا و قوای سه‌گانه، «کمیسیون مشترک هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا» با حضور دو عضو شورای عالی و نمایندگان رؤسای قوا و به ریاست دبیر شورا تشکیل می‌شود.

بصیرنیا با اشاره به اینکه صلاحیت و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در احکام و پیوست احکام مقام معظم رهبری و نیز بیانات ایشان در دیدار با اعضای شورا مشخص شده است، گفت: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تعیین راهکارها و نقش قرارگاهی شورا در فرهنگ، علم و فناوری از مطالبات مؤکد رهبری طی چهار دهه گذشته است.

وی تأکید کرد: وظایف مکتوب شورا در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۴۰۱ نیز به تأیید معظم‌له رسیده و ضرورت دارد این موارد در کمیته مشترک دبیرخانه شورا و معاونت قوانین مجلس، با رعایت حدود صلاحیت هر دو نهاد، مورد توافق و پیگیری قرار گیرد تا هماهنگی و هم‌افزایی مجلس و شورا به نتایج ملموس برای مردم بینجامد و مشکلات کشور برطرف شود.

انتهای پیام/
