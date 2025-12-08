خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزادی ۱۳۸ بانوی ایرانی در قالب پویش «مهر فاطمی»

آزادی ۱۳۸ بانوی ایرانی در قالب پویش «مهر فاطمی»
کد خبر : 1724456
لینک کوتاه کپی شد.

مردم شریف ایران با لبیک به پویش مردمی «مهر فاطمی؛ ویژه آزادی زندانیان زن جرایم غیرعمد» اسباب رهایی ۱۳۸ بانوی ایرانی را فراهم نمودند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، در روزهای موسوم به «ایام فاطمیه» ستاد دیه کشور به همت اقشار مختلف اجتماعی و به‌طور ویژه همراهی هنرمندان و ورزشکاران با راه‌اندازی پویشی تحت عنوان «مهر فاطمی» در صدد برآمد تا با تکیه بر نام مبارک دخت‌نبوت شرایط استخلاص حداکثری نزدیک به یک‌هزار زندانی خانم را که بیشتر آن‌ها افزون بر دو ماه تجربه حضور در بند داشتند را به آغوش گرم خانواده بازگرداند که بدنبال این اقدام از تاریخ 13 آبان ماه تاکنون یکصد و ۳۸ بانوی اغلب سرپرست خانواده به آغوش جامعه بازگشتند.

به گفته سید اسداله جولایی، رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور در پرتو این حمایت مردمی هفتاد زندانی با کمک یکصد میلیارد ریالی یک بانک خصوصی (پارسیان)، بیست نفر با مساعدت عوامل برنامه تلویزیونی «عصر خانواده» در شبکه دو سیما آزاد و مابقی نفرات با مهر لبریز عموم اقشار مردمی از بند رهایی یافته‌اند.

بنابر اعلام این مقام مسئول علی‌رغم تلاش‌های صورت پذیرفته در حوزه آزادی زندانیان زن بدهکار مالی هم‌اکنون ۸۳۵ مددجوی خانم در سطح ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که به دلیل ارقام سنگین بدهی این محبوسان غیربزهکار، همیاری بیشتر خیرین و مسئولین نیاز است.

در روزهای منتهی به فصل پایانی سال متاسفانه آمار زندانیان جرایم غیرعمد با رشد بالایی به عدد 20176 نفر در کشور رسیده است که چهار درصد این گرفتاران در بند را زنان تشکیل می‌دهند.

از همین رو با هدف استخلاص حداکثر زنان بدهکار مالی گرفتار بند، طرح مردمی «مهر فاطمی» تا سالروز میلاد حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها ادامه خواهد داشت.

نیکوکارانی که تمایل دارند در رهایی یک زندانی غیرعمد حامی ستاد مردمی دیه باشند، می‌توانند با واحد جذب مشارکت‌های مردمی ستاد مردمی دیه کشور به شماره 5-02188916012 تماس برقرار نموده و از چند و چون کمک به این بانوان دربند مطلع شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده