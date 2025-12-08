۳۳۸۳ نفر در حوادث ترافیکی زمستان سال گذشته جان باختند

به گزارش خبرنگار ایلنا، هشتمین جلسه کمیته هماهنگی طرح‌های ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان دستگاه‌های همسو، صبح روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه، برگزار شد.

سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا در این جلسه گزارشی از عملکرد طرح‌های زمستانی سال گذشته ارائه کرد و گفت: بر اساس آمار اعلام‌ شده، بیش از ۹۰ هزار نیروی میدانی در عملیات ترافیکی زمستان ۱۴۰۳ مشارکت داشتند که نسبت به سال پیش از آن ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد خودروهای سبک و سنگین امدادرسان نیم درصد و پایگاه‌های ثابت و سیار امدادی ۱۲ درصد رشد داشته‌اند.

او ادامه داد: با وجود لغزندگی جاده‌ها، حجم تردد بین‌جاده‌ای در زمستان گذشته ۲ درصد افزایش یافت. بیشترین میزان تردد در استان‌های تهران، البرز، مرکزی، قزوین و قم ثبت شد. علاوه بر این افزایش تردد را در استان‌های گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین و گیلان نسبت به وضعیت مشابه سال قبل را شاهد بودیم و در مقابل، استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، یزد و اصفهان کاهش تردد را تجربه کردند.

وی افزود: طبق گزارش ارائه‌شده، در زمستان سال گذشته ۳۳۸۳ نفر در حوادث ترافیکی جان باختند که ۴.۳ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ است. استان خوزستان با افزایش ۳۳ درصدی و ۴۹ جان‌باخته بیشترین رشد تلفات را داشته و استان‌های اردبیل، تهران بزرگ، گلستان و اصفهان نیز با افزایش تلفات در زمیتان سال گذشته مواجه بوده‌اند. در مقابل، استان‌های مرکزی، کرمان، مازندران، هرمزگان و آذربایجان غربی کاهش تلفات را ثبت کرده‌اند.

سردار کرمی اسد تصریح کرد: تحلیل علل وقوع تصادفات نشان می‌دهد «عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه» همچنان اصلی‌ترین عامل بروز حوادث است. همچنین بیشترین زمان وقوع سوانح در بازه ۴ عصر تا ۸ شب با سهم ۲۷ درصد گزارش شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به برخی چالش‌ها و ضرورت‌های مهم در مدیریت ترافیک زمستانی، بر لزوم ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و عملیاتی تأکید کرد و با اشاره به مشکلات سال گذشته در استان کرمان گفت: در زمستان گذشته شاهد تأخیر در حضور نیروهای امدادی در کرمان بودیم که نگران‌کننده است. ناهماهنگی میان اکیپ‌های امدادی و عملیاتی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، یکی از چالش‌های اصلی بود.

سردار کرمی‌اسد افزود: یکی از تهدیدات مهم پیش‌رو، نیاز به استقرار خودروهای سوخت‌رسان در محورهای برفی و کوهستانی است. مسئله تأمین سوخت در شرایط زمستانی باید جدی‌تر دنبال شود.

وی همچنین‌عدم پیش‌بینی و استقرار جرثقیل‌های سنگین در محورهای کوهستانی را عاملی برای تأخیر در امدادرسانی دانست و خاطرنشان کرد: مشخص است که در حوزه مدیریت حوادث جاده‌ای نیاز به انسجام بیشتری داریم. برخی محورها میان چند استان مشترک هستند و نبود مدیریت واحد موجب اختلال در خدمات‌رسانی می‌شود.

انتهای پیام/