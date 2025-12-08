بودجه «افزایش جمعیت» به وزارت بهداشت نرسید

به گزارش ایلنا، عالیه زمانی کیاسری، در تشریح نشست کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: این نشست با هدف بررسی میزان تخصیص و تأمین اعتبارات بودجه ۱۴۰۴ برای اجرای قوانین حمایتی جمعیت در دستگاه‌های اجرایی و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه ۱۴۰۵ برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست، تکالیف اختصاصی وزارت بهداشت در حوزه جمعیت، میزان اعتبارات مصوب برای سال ۱۴۰۴ و میزان تخصیص‌یافته به‌صورت دقیق با حضور مسئولان ستاد ملی جمعیت، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بسیج مورد ارزیابی قرار گرفت و بنا بر گزارش ارائه شده، برای اجرای وظایف مرکز جوانی جمعیت و مجموعه فعالیت‌های مرتبط با جمعیت در وزارت بهداشت، حدود یک همت اعتبار در قانون بودجه ۱۴۰۴ منظور شده بود اما تنها حدود ۷۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.

زمانی کیاسری، این رقم را «تقریباً هیچ» توصیف کرد و افزود: این میزان حتی برای ابتدایی‌ترین برنامه‌های تکلیفی نیز کفایت نمی‌کند.

رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: وزارت بهداشت بر اساس قانون، موظف به انجام اقداماتی از جمله توسعه و تجهیز زایشگاه‌ها، تأمین امکانات لازم، فرهنگ‌سازی، پرداخت مشوق‌های پلکانی به کادر درمان در حوزه جمعیت و جذب ماماهای مورد نیاز است اما نبود اعتبارات مناسب باعث شد بخش قابل توجهی از این تکالیف روی زمین بماند.

وی تاکید کرد: ستاد ملی جمعیت نیز وضعیتی مشابه داشته و با وجود پیش‌بینی اعتبارات لازم، کمتر از ۸ درصد تخصیص دریافت کرده است.

به گفته زمانی کیاسری، این روند نشان می‌دهد که برنامه و بودجه عملاً به تعهدات قانونی خود در قبال موضوع جمعیت که به‌عنوان یکی از چالش‌های راهبردی کشور معرفی شده عمل نکرده است.

خانه ملت، وی با انتقاد از اینکه «اراده‌ای برای تحقق سیاست‌های جمعیتی در ساختار سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد»، گفت: در حال ارزیابی این موضوع هستیم که سازوکار تخصیص اعتبارات جمعیتی برای سال ۱۴۰۵ به چه شکل باشد؛ اینکه اعتبار هر دستگاه به‌طور مستقل در اختیار خود آن دستگاه قرار گیرد یا اینکه همه اعتبارات در ستاد ملی جمعیت متمرکز شده و از آنجا توزیع شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه مرکز جوانی جمعیت متمایل به الگوی دوم یعنی تمرکز کامل اعتبارات است، یادآور شد: مرکز برای سال ۱۴۰۵ حداقل ۳ همت اعتبار برای اجرای تکالیف تخصصی خود در وزارت بهداشت پیشنهاد داده هر چند در شرایط فعلی با حدود یک همت پیش‌بینی‌شده تنها ۷۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

زمانی کیاسری تاکید کرد: اگر کمیته جمعیت این بررسی را با تأخیر انجام می‌داد، پس از نهایی شدن لایحه بودجه در دولت عملاً امکان اصلاح یا جابه‌جایی اعتبارات از بین می‌رفت.

وی با اشاره به حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه در نشست اخیر کمیته جمعیت، گفت: سازمان برنامه و بودجه پذیرفت که در سقف اعتبارات سال ۱۴۰۵ که حدود ۲۰ درصد بالاتر از سقف سال ۱۴۰۴ تعیین شده امکان جابه‌جایی‌هایی برای بهبود ارقام حوزه جمعیت وجود دارد.

زمانی کیاسری ابراز امیدواری کرد؛ با این پیگیری‌ها، ارقام واقعی‌تر و متناسب‌تری برای اجرای تکالیف جمعیتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده شود.

