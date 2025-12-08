خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

بارندگی در مناطقی از غرب کشور

بارندگی در مناطقی از غرب کشور
کد خبر : 1724397
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی امروز برای غرب، شمال غرب، برخی مناطق جنوب غرب و دامنه‌های البرز آسمان ابری، بارانی همراه با وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا، براساس این پیش بینی امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی اردبیل کردستان ایلام، زنجان، غرب قزوین و ارتفاعات استان‌های تهران و البرز بارش باران وزش باد و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد. برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شده است. 

همچنین فردا بارش‌ها در نوار غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و غرب تهران ادامه خواهد داشت و به تدریج بارندگی‌ها در گیلان و شرق اردبیل آغاز می‌شود. 

چهارشنبه فعالیت این سامانه در این مناطق تقویت می‌شود و به مناطقی از غرب اصفهان، شمال فارس و غرب مازندارن گسترش خواهد یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده