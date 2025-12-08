تداوم هوای ناسالم تهران برای گروههای حساس
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۱۷ آذر ماه) در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۳۹ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
میانگین کیفیت هوا هماکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۱۴۳ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
در این شرایط جوی مبتلایان به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.