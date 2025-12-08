معافیت سرویس مدارس از محدودیت تردد در طرح زوج و فرد در دستور کار پلیس
معافیت سرویس مدارس از محدودیت تردد در طرح زوج و فرد در دستور کار پلیسمعاون اجتماعی پلیس راهور گفت: با ارسال فهرست رسمی پلاک سرویس مدارس از سوی آموزش و پرورش، این خودروها برای تردد در طرح زوج و فرد از اعمال قانون ممنوعیت تردد معاف میشوند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد و همزمانی آن با بازگشایی مدارس، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از دانشآموزان از سرویس مدارس استفاده میکنند، این وسایل نقلیه در صورت احراز مجوز رسمی سرویس مدارس میتوانند در محدوده طرح زوج و فرد تردد کنند.
بر اساس گزارش سایت شهر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: با اعلام رسمی فهرست پلاکهای سرویس مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش به شهرداری تهران و اعلام شهرداری تهران به پلیس راهور تهران بزرگ، امکان تردد قانونی این خودروها در طرح زوج و فرد فراهم میشود.