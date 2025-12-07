تمام مقاطع تحصیلی استان تهران فردا دوشنبه ۱۷ آذر ماه طبق روال عادی و به صورت حضوری فعال هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، حسن عباس نژاد بعد از ظهر یکشنبه، از فعالیت حضوری تمام مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی طی فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه خبر داد و گفت: فقط مهدکودک ها و پیش دبستانی های استان تهران فردا تعطیل خواهند بود.

وی درخصوص وضعیت فعالیت دستگاه ها و دانشگاه ها نیز بیان کرد: فعالیت همه ادارات و دانشگاه ها نیز به صورت حضوری دایر می باشد، فقط مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران می توانند از دورکاری استفاده کنند.

عباس نژاد اظهار کرد: تردد کامیون ها همچنان در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

وی گفت: اکیدا توصیه می شود از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

دبیرکارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از تدوام اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد لازم به ذکر است که( برای اجرای این طرح هیچ استثنایی وجود ندارد) همچنین اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

عباس نژاد افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.

انتهای پیام/