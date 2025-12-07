خبرگزاری کار ایران
تشدید بارش در ۲۴ استان

تشدید بارش در ۲۴ استان
کد خبر : 1724259
سازمان هواشناسی کشور نسبت به بارش باران و در مناطق سردسیر بارش برف در ۲۴ استان همچنین وزش باد و افزایش ارتفاع امواج در خلیج فارس و دریای خزر هشدار داد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور دو هشدار سطح نارنجی و یک هشدار سطح زرد به تفکیک از «تشدید فعالیت سامانه بارشی» در ۲۴ استان، افزایش وزش باد و ارتفاع امواج در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر همچنین افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل چهار استان‌، از جمله مازندران، گیلان و دیگر بار برای خوزستان، بوشهر خبر داد. 

سازمان هواشناسی کشور با صدور اولین اطلاعیه در خصوص تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز یکشنبه (۱۶ آذرماه) تا چهارشنبه (۱۹ آذرماه) اطلاع داد.

طبق اعلام هواشناسی، این سامانه موجب بارش باران، در مناطق سردسیر بارش برف، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ در نقاط مستعد و شکل‌گیری پدیده مه خواهد شد.

منطقه اثر این سامانه یک‌شنبه (۱۶ آذرماه) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، دامنه و ارتفاعات اردبیل و  دوشنبه (۱۷آذرماه) آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات در غرب مازندران، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، زنجان، تهران، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این وضعیت جوی سه‌شنبه (۱۸ آذرماه) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات غرب مازندران، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، همدان، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران و قم و چهارشنبه (۱۹ آذرماه) در گیلان، مازندران، غرب گلستان، البرز، قم، تهران، بوشهر، شمال فارس، ارتفاعات سمنان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و غرب اصفهان دور از انتظار نیست.

اخبار مرتبط
