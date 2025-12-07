پیام رئیس دانشگاه تهران به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو
رئیس دانشگاه تهران به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو پیامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا،۱۶ آذرماه، روز دانشجو، جلوهای از مسئولیتشناسی دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور و یادآور هویت اصیل جریان دانشجویی ایران در دفاع از آرمانهای دینی و ملی نظیر استقلال، آزادی، عدالت، مبارزه با استعمار و ظلم ستیزی است. جریان اصیل دانشجویی ایران، در طول هفت دهه حیات خود، همواره پیشگام دفاع از ارزشها و اصول درست بوده و نقش محوری در تحولات تاریخ معاصر داشته و فراتر ازقلمرو ملی، الهامبخش جنبشهای دانشجویی آزادیبخش و آزادیخواه منطقهای و جهانی نیز بوده است. در طول این دوران، پویایی و حیات دانشگاه و جامعه نیز، به پرسشگری، مسئولیتشناسی و کنشگری دانشجو در تمام ساحتها به ویژه در ساحت توسعه و آبادانی کشور وابسته بوده است.
امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند وحدت و همبستگی است. اهتمام به حفظ آرمانهای اصیل دینی و ملی، ایجاد امید و انگیزه برای تلاش بیشتر و بکارگیری سرمایههای انسانی برای فائق آمدن بر مشکلات و حرکت به سمت رشد و توسعه کشور، ضروری است. دانشگاهیان گرامی به ویژه دانشجویان عزیز، با سرلوحه قراردادن آرمانهای اسلامی و ملی، درک ضرورتهای جامعه، مسئولیتپذیری اجتماعی و اندیشههای نو و خلاق، نقش و رسالت بسیار مهمی در این زمینه دارند.
یادبود ۱۶ آذرماه، فرصتی بسیار ارزشمند برای تأمل در باب ضرورت حفظ فضای پویا و فعال در محیط دانشگاه و احیای احساس وظیفه و رسالت اجتماعی دانشگاهیان و دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور است. یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر، باید همواره الهامبخش نسلهای آینده باشد تا ضمن حفظ ارزشهای دینی و ملی، برای ساختن ایرانی آباد و آزاد بکوشند.
در پایان ضمن نثار سلام و درود خالصانه خود به ارواح پاک تمام شهدای راه حق و حقیقت، به ویژه شهدای دانشجو و به خصوص سه دانشجوی شهید والامقام دانشگاه تهران در ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲، این مناسبت مهم و تاریخی را گرامی داشته و به همه دانشجویان عزیز، روز دانشجو را تبریک میگویم و توفیق همگان را در عرصه علم و دانش، پرسشگری آگاهانه و مبارزه در راه حقیقتطلبی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
محمد حسین امید
رئیس دانشگاه تهران