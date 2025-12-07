پیام رئیس دانشگاه تهران به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو

به گزارش ایلنا،۱۶ آذرماه، روز دانشجو، جلوه‌ای از مسئولیت‌شناسی دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور و یادآور هویت اصیل جریان دانشجویی ایران در دفاع از آرمان‌های دینی و ملی نظیر استقلال، آزادی، عدالت، مبارزه با استعمار و ظلم ستیزی است. جریان اصیل دانشجویی ایران، در طول هفت دهه حیات خود، همواره پیشگام دفاع از ارزش‌ها و اصول درست بوده و نقش محوری در تحولات تاریخ معاصر داشته و فراتر ازقلمرو ملی، الهام‌بخش جنبش‌های دانشجویی آزادی‌بخش و آزادی‌خواه منطقه‌ای و جهانی نیز بوده است. در طول این دوران، پویایی و حیات دانشگاه و جامعه نیز، به پرسشگری، مسئولیت‌شناسی و کنشگری دانشجو در تمام ساحت‌ها به ویژه در ساحت توسعه و آبادانی کشور وابسته بوده است.

امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند وحدت و همبستگی است. اهتمام به حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی، ایجاد امید و انگیزه برای تلاش بیشتر و بکارگیری سرمایه‌های انسانی برای فائق آمدن بر مشکلات و حرکت به سمت رشد و توسعه کشور، ضروری است. دانشگاهیان گرامی به ویژه دانشجویان عزیز، با سرلوحه قرار‌دادن آرمان‌های اسلامی و ملی، درک ضرورت‌های جامعه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اندیشه‌های نو و خلاق، نقش و رسالت بسیار مهمی در این زمینه دارند.

یادبود ۱۶ آذرماه، فرصتی بسیار ارزشمند برای تأمل در باب ضرورت حفظ فضای پویا و فعال در محیط دانشگاه و احیای احساس وظیفه و رسالت اجتماعی دانشگاهیان و دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور است. یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر، باید همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد تا ضمن حفظ ارزش‌های دینی و ملی، برای ساختن ایرانی آباد‌ و آزاد بکوشند.

در پایان ضمن نثار سلام و درود خالصانه خود به ارواح پاک تمام شهدای راه حق و حقیقت، به ویژه شهدای دانشجو و به خصوص سه دانشجوی شهید والامقام دانشگاه تهران در ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲، این مناسبت مهم و تاریخی را گرامی داشته و به همه دانشجویان عزیز، روز دانشجو را تبریک می‌گویم و توفیق همگان را در عرصه علم و دانش، پرسشگری آگاهانه و مبارزه در راه حقیقت‌طلبی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

محمد حسین امید

رئیس دانشگاه تهران

