خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام رئیس دانشگاه تهران به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو

پیام رئیس دانشگاه تهران به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو
کد خبر : 1724200
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه تهران به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو پیامی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا،۱۶ آذرماه، روز دانشجو، جلوه‌ای از مسئولیت‌شناسی دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور و یادآور هویت اصیل جریان دانشجویی ایران در دفاع از آرمان‌های دینی و ملی نظیر استقلال، آزادی، عدالت، مبارزه با استعمار و ظلم ستیزی است. جریان اصیل دانشجویی ایران، در طول هفت دهه حیات خود، همواره پیشگام دفاع از ارزش‌ها و اصول درست بوده و نقش محوری در تحولات تاریخ معاصر داشته و فراتر ازقلمرو ملی، الهام‌بخش جنبش‌های دانشجویی آزادی‌بخش و آزادی‌خواه منطقه‌ای و جهانی نیز بوده است. در طول این دوران، پویایی و حیات دانشگاه و جامعه نیز، به پرسشگری، مسئولیت‌شناسی و کنشگری دانشجو در تمام ساحت‌ها به ویژه در ساحت توسعه و آبادانی کشور وابسته بوده است.
امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند وحدت و همبستگی است. اهتمام به حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی، ایجاد امید و انگیزه برای تلاش بیشتر و بکارگیری سرمایه‌های انسانی برای فائق آمدن بر مشکلات و حرکت به سمت رشد و توسعه کشور، ضروری است. دانشگاهیان گرامی به ویژه دانشجویان عزیز، با سرلوحه قرار‌دادن آرمان‌های اسلامی و ملی، درک ضرورت‌های جامعه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اندیشه‌های نو و خلاق، نقش و رسالت بسیار مهمی در این زمینه دارند.
یادبود ۱۶ آذرماه، فرصتی بسیار ارزشمند برای تأمل در باب ضرورت حفظ فضای پویا و فعال در محیط دانشگاه و احیای احساس وظیفه و رسالت اجتماعی دانشگاهیان و دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور است. یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر، باید همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد تا ضمن حفظ ارزش‌های دینی و ملی، برای ساختن ایرانی آباد‌ و آزاد بکوشند.
در پایان ضمن نثار سلام و درود خالصانه خود به ارواح پاک تمام شهدای راه حق و حقیقت، به ویژه شهدای دانشجو و به خصوص سه دانشجوی شهید والامقام دانشگاه تهران در ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲، این مناسبت مهم و تاریخی را گرامی داشته و به همه دانشجویان عزیز، روز دانشجو را تبریک می‌گویم و توفیق همگان را در عرصه علم و دانش، پرسشگری آگاهانه و مبارزه در راه حقیقت‌طلبی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

محمد حسین امید
رئیس دانشگاه تهران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده