به گزارش ایلنا، این نشست با حضور سفرا و رایزنان جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و تعدادی از مدیران بخش‌های مختلف وزارت بهداشت به‌صورت مجازی تشکیل شد و طرفین به بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای گسترش همکاری‌های بهداشتی کشور در منطقه آفریقا پرداختند.

در ابتدای جلسه، علیرضا بیگلری، دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت با اشاره به توانمندی‌های نظام سلامت کشور، ظرفیت‌های موجود را فرصتی ارزشمند در پیشبرد دیپلماسی سلامت جمهوری اسلامی ایران دانست و با توجه به زمینه‌های مساعد همکاری با کشورهای آفریقایی، آمادگی وزارت بهداشت را برای اجرای تصمیمات و برنامه‌های عملیاتی در این حوزه اعلام کرد.

سپس اکبر خسروی‌نژاد، دستیار وزیر و مدیرکل آفریقا در وزارت امور خارجه، ضمن تأکید بر جایگاه مهم قاره آفریقا در سیاست خارجی کشور، مزیت‌های نظام سلامت ایران را یکی از محورهای مؤثر در توسعه روابط خارجی برشمرد و ابعاد مختلف همکاری‌های بهداشتی در این منطقه را قابل توجه دانست.

در ادامه، نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری این دانشگاه در قاره آفریقا ارائه کرد و به تشریح برنامه‌ریزی‌های نشست آتی دانشگاه با سفرای کشورهای آفریقایی مقیم تهران پرداخت.

در بخش دیگری از جلسه، سفرا و رایزنان جمهوری اسلامی ایران به بیان آخرین وضعیت بهداشتی کشورهای محل مأموریت، نیازها و فرصت‌های همکاری با نظام سلامت کشور پرداختند.

به گزارش وبدا، این نشست با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح همکاری‌های بهداشتی ایران و کشورهای آفریقایی به کار خود پایان داد.

