زیان انباشته شرکت اتوبوسرانی به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است

وی با بیان اینکه شهرداری تهران طبق برنامه چهار ساله باید هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه فعال در ناوگان تأمین می کرد، یادآور شد: در این دوره تعداد اتوبوس های خریداری شده به هزار و ۸۰۰ دستگاه رسیده و فاصله زیادی با تعداد پیش بینی شده دارد. شهرداری تهران بیش از پنج هزار دستگاه قرارداد بسته و هزار و ۵۰۰ دستگاه به دست شهرداری رسیده است.

تشکری هاشمی همچنین تصریح کرد: شرکت شتاب با اینکه دو سال از قرارداد آن گذشته و پیش پرداخت را نیز دریافت کرد، تنها دو دستگاه اتوبوس به عنوان نمونه تحویل داد.

وی با اعلام اینکه روی کاغذ قراردادها منعقد شده و درست است، خاطرنشان کرد: همکاران در شرکت واحد اتوبوسرانی تلاش زیادی انجام دادند اما تجربه نشان داده که مدیریت دولتی پاسخگو نیست. تعداد کارکنان شرکت واحد پیش از این دوره از ۱۸ هزار به پنج هزار نفر رسید اما در کنار آن شرکت خودروسرویس شهر نسبت به جذب راننده اقدام کرد و در کنار شرکت اتوبوسرانی فعال شد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان از زیان انباشته شرکت مربوط به دستمزد رانندگان همکار است، اظهار کرد: هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از زیان انباشته نیز هزینه استهلاک است که در صورت های مالی ارائه شده است. اگر قرار بر ادامه فعالیت شرکت واحد اتوبوسرانی است، شهرداری با جدیت و بدون مماشات باید مسائل را دنبال کند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران هزینه های بالایی دارد و اتوبوس ها با قیمت بالا خریداری می شود و قیمت بلیط اتوبوس بسیار محدود است و ۵۰ درصد از هزینه را شهرداری می پردازد. با این حساب باید سرمایه آن افزایش یابد.

وی اعلام کرد: بنده در سال ۱۳۸۶ تعداد هزار اتوبوس از آقای احمدی نژاد برای شهر تحویل گرفتم.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز ضمن تقدیر از کارکنان شرکت واحد، اظهار کرد: باید به ابهامات در مورد فعالیت شرکت پاسخ داده شود و میزان زیان انباشته مشخص باشد. از کسانی که تلاش کردند و اتوبوس های برقی به ناوگان اضافه شد، تقدیر می کنیم.

سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رانندگان زیرمجموعه شرکت واحد در هوای آلوده فعالیت و خدمات رسانی می کنند، اظهار کرد: بنده در طول این چهار سال به اندازه کافی فرصت داشتم که تعداد اتوبوس های خریداری شده در ۲۰ سال گذشته را بررسی کنم که گزارش آن را در نطق پیش از دستور ارائه خواهم کرد.

وی افزود: هیچ زمانی شهرداری هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال به خود ندیده است. ممکن است در مجموع ۱۰ هزار اتوبوس داشته باشیم اما اینکه اتوبوس های فعال هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه باشد، درست نیست.

آقامیری اضافه کرد: هزار و ۸۱۹ دستگاه اتوبوس و مینی بوس توسط شهرداری تهران و بدون کمک دولت خریده است؛ این درحالیست که در دوره پنجم ۱۲۳ اتوبوس، ۱۳۰ مینی بوس و ۸۳ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی خریداری شده است. ما کاری با دوره ضعیف پنجم نداریم و باید آمار را با دوران جهادی مقایسه کنیم.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ شهرداری تعداد هزار و ۵۴۰ دستگاه اتوبوس خریداری کرده است، یادآور شد: از این تعداد هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس بی‌آرتی بوده است. در کنار آن سه هزار و ۹۶۸ دستگاه اتوبوس را نیز دولت خریداری کرد و به شهرداری تحویل داد.

آقامیری با تأکید بر اینکه سخاوتمندترین دولت نسبت به شهرداری تهران دولت آقای احمدی نژاد بوده است، تصریح کرد: در دوره قبلی ۳۳۶ دستگاه اتوبوس و در دوره ششم مدیریت شهری ۲۷۱ دستگاه اتوبوس از سوی دولت تحویل داده شده و هزار و ۸۰۰ دستگاه نیز توسط شهرداری خریداری شده است. تا پایان امسال هم ۹۰۰ دستگاه اتوبوس وارد شهر خواهد شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اظهار کرد: برنامه روی کاغذ هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده اما به همین نسبت که اجرا شده، باید با دوره های قبل مقایسه شود.