کلیبری در اجلاس گفتگوی جوانان D-۸:
جوانان سرمایهی معنوی و ارادهی معطوف به آینده یک ملت هستند
مدیر کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در اجلاس گفتگوی جوانان D-8 به میزبانی باکو، جوانان را سرمایهی معنوی و ارادهی معطوف به آینده یک ملت دانست و گفت: پیشرفت واقعی آنگاه محقق میشود که جامعه بستری فراهم کند تا استعدادهای نهفته جوانان، در مسیر ایجاد ارزش ــ اعم از اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی ــ آزادانه شکوفا شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، خاطره کلیبری مدیر کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه اجلاس گفتگوی جوانانD-8 که در شهر باکو در حال برگزاری است سخنرانی کرد.
وی در سخنان خود عنوان داشت: همکاری میان جوانان کشورهای عضو D-8 میتواند منطقه ما را به الگویی الهامبخش از همبستگی، نوآوری، صلح و توسعه پایدار تبدیل کند. هر اقدامی که امروز در جهت توانمندسازی و مشارکت جوانان صورت گیرد، سرمایهگذاری بر تمدن و پیشرفت فردای منطقه خواهد بود.
کلیبری افزود: ما معتقدیم جوانان، پیش از هر چیز، سرمایهی معنوی و ارادهی معطوف به آینده یک ملت هستند. پیشرفت واقعی آنگاه محقق میشود که جامعه بستری فراهم کند تا استعدادهای نهفته جوانان، در مسیر ایجاد ارزش ــ اعم از اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی ــ آزادانه شکوفا شود. اینجاست که مفهوم توسعه انسانی، از بهبود شاخصهای زندگی فراتر رفته و به معنابخشی به زندگی جمعی تعالی مییابد.