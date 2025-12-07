لزوم برخورد با تخلفات فروش محصولات سلامت در بله و ایتا
سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو اعلام کرد طبق رصدهای انجامشده، در پیامرسانهای بله و ایتا حجم قابلتوجهی از فروش و تبلیغ غیرمجاز مکملها، داروهای گیاهی، فرآوردههای طبیعی و سایر محصولات سلامتمحور بدون مجوز سازمان غذا و دارو در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، سعید مهرزادی گفت: بسیاری از این اقلام فاقد مجوز سازمان غذا و دارو هستند و مصرف آنها میتواند سلامت مردم را تهدید کند. وی تأکید کرد عرضه مکملها و فرآوردههای دارویی صرفاً باید در داروخانه و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و فروش اینترنتی این محصولات خارج از ضوابط قانونی، مصداق تخلف است.
سرپرست دفتر بازرسی افزود: طبق ضابطه دارورسانی اینترنتی، هرگونه فعالیت در حوزه فروش آنلاین محصولات سلامتمحور فقط با مجوز رسمی سازمان غذا و دارو مجاز است و فعالیتهای خارج از این چارچوب به مراجع قضایی اعلام خواهد شد.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، مهرزادی خاطرنشان کرد: عوامل مرتبط باید اقدامات لازم برای محدودسازی و توقف این تخلفات در پیامرسانهای بله و ایتا را در دستور کار قرار دهند.