«بابک شکارچی» معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره الزام بیماران به پرداخت نقدی یا از طریق کارت‌به‌کارت هزینه ویزیت در مطب‌ها توسط برخی پزشکان، گفت: اکثر پزشکان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌کنند و مطابق قانون عمل می‌کنند. البته انکار نمی‌کنیم که ممکن است تعداد محدودی از پزشکان از بیماران بخواهند هزینه ویزیت را به‌صورت نقدی یا کارت‌به‌کارت پرداخت کنند، اما این موضوع فراگیر نیست و نمی‌توان آن را مشکل اصلی جامعه پزشکی دانست.

او افزود: همان‌طور که در سایر صنوف نیز مشاهده می‌شود، برخی افراد ترجیح می‌دهند دریافت وجه را به‌صورت نقدی یا کارت‌به‌کارت انجام دهند و این موضوع مختص جامعه پزشکی نیست. با این حال، سازمان نظام پزشکی، معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و تعزیرات به‌صورت مشترک گزارش‌های مردمی را بررسی می‌کنند و در صورت دریافت گزارش، برخورد قانونی انجام می‌شود.

شکارچی تأکید کرد: اگر مردم با چنین مواردی روبه‌رو شدند، می‌توانند از طریق سامانه شکایات وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی شهر خود موضوع را گزارش کنند و همکاران ما بدون تأخیر آن را پیگیری خواهند کرد.

وی در ادامه درباره تخلفات حوزه تبلیغات پزشکی گفت: مسئله اصلی ما در حال حاضر تخلفات حوزه تبلیغات پزشکی، به‌ویژه در زمینه اعمال زیبایی است. تبلیغات اغواکننده و گمراه‌کننده در فضای مجازی سلامت مردم را تهدید می‌کند و بخش قابل توجهی از انرژی نظارتی ما صرف مقابله با این موارد می‌شود.

او توضیح داد: یکی از روش‌هایی که این مجموعه‌ها استفاده می‌کنند، بهره‌گیری از بلاگرها و اینفلوئنسرهاست که در ازای دریافت پورسانت، مخاطبان را به انجام اعمال زیبایی تشویق می‌کنند. این مسئله بسیار خطرناک است. هفته گذشته جلسه‌ای با پلیس فتا، پلیس امنیت، وزارت ارشاد و وزارت بهداشت در سازمان نظام پزشکی برگزار کردیم و محور اصلی بحث همین موضوع بود.

وی با انتقاد از برخی تبلیغات رسانه ملی گفت: حتی برخی از آگهی‌هایی که از صداوسیما پخش می‌شود مانند کلینیک دندان پزشکی «کاخ لبخند» فاقد مجوزند و ادعاهایی مانند اولین و بزرگ‌ترین مرکز تخصصی را مطرح می‌کنند که به‌هیچ‌وجه مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست. حتی در این زمینه سازمان غذا و دارو در نامه‌ای صراحتا اعلام کرده است که این کلینیک فاقد مجوز است.

او افزود: امروز باید به مردم گفته شود که فریب تبلیغات را نخورند، حتی اگر آن تبلیغ از رسانه ملی پخش شود. وقتی یک مرکز درمانی یا زیبایی هر شب با هزینه‌های گزاف روی آنتن می‌رود، باید پرسید چرا؟ چه دلیلی دارد مرکزی که واقعاً کارش خوب است این همه هزینه کند؟ وقتی یک مجموعه برای دیده شدن ماهانه ۱۵ میلیارد تومان به صداوسیما پرداخت می‌کند، قطعاً جای سؤال دارد.

او با اشاره تبلیغات حوزه پزشکی در دیگر پلتفرم‌ها، گفت: در سایت‌هایی مانند دیوار تبلیغات اعمال جراحی با قیمت‌های غیرواقعی منتشر می‌شود. در اینستاگرام نیز به‌دلیل‌عدم دسترسی مستقیم، تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم شناسایی شماره‌های تماس و برخورد با افراد است. برخی از این شماره‌ها با هزینه‌های ناچیز تهیه می‌شوند و افراد بلافاصله با خط جدید فعالیت‌شان را ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما به مراجع امنیتی و قضایی این بوده که به‌جای بستن خطوط تلفن، امکان مسدودسازی کدملی افراد متخلف بررسی شود تا امکان ادامه فعالیت با هویت جدید نداشته باشند، اما این پیشنهاد فعلاً پذیرفته نشده است. پیشنهاد دیگر، مسدودسازی سریال‌نامبر گوشی‌های افراد متخلف است تا هزینه تخلف افزایش یابد.

شکارچی تصریح کرد: در این حوزه همه دستگاه‌ها باید برای ایجاد فرهنگ درست همکاری کنند. مرجع تشخیص صحت تبلیغات پزشکی فقط دو نهاد هستند: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی.

وی یادآور شد: مردم می‌توانند برای اطمینان از هویت پزشک، با مراجعه به سایت سازمان نظام پزشکی و وارد کردن نام پزشک، اطلاعات تخصصی و پروانه وی را مشاهده کنند. مردم باید بدانند پزشکی که به او مراجعه می‌کنند چه کسی است، چهره‌اش، مشخصاتش و تخصصی که ادعا می‌کند آیا واقعاً مطابق پروانه فعالیت او هست یا نه.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در ادامه درباره لزوم دریافت مجوز تبلیغات توضیح داد: قانون روشن است؛ هر فرد یا نهادی که قصد تبلیغ در حوزه سلامت دارد، باید از کمیته تبلیغات سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرد. این کمیته در همه استان‌ها فعال است و در تهران نیز کمیته اصلی فعالیت می‌کند.

شکارچی درباره فعالیت بلاگرها و اینفلوئنسرها در حوزه زیبایی گفت: از این پس هر بلاگر یا اینفلوئنسر که بخواهد در حوزه پزشکی و زیبایی تبلیغ کند، پزشک مربوطه ملزم به دریافت مجوز از کمیته تبلیغات سازمان نظام پزشکی است. رابطه میان پزشک و بلاگر معمولاً یک رابطه تجاری است و باید در چارچوب مشخص انجام شود. این تبلیغات در صورتی مشکل ندارد که مجوز بگیرند و در قالب تعیین‌شده فعالیت کنند.

شکارچی تأکید کرد: برای ما میان تبلیغ کننده‌ای که در رسانه ملی تبلیغات را با هزینه سنگین انجام می‌دهد و کسی که در فضای مجازی دنبال جذب مشتری است، تفاوتی ندارد. سلامت مردم خط قرمز ماست و با هر تخلفی برخورد می‌کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: پزشکی یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های این کشور است. پزشکان و پرستاران ایرانی در دنیا شناخته‌شده‌اند. اگر نظارت نکنیم و فرهنگ‌سازی انجام نشود، این سرمایه به‌سادگی از بین می‌رود.

