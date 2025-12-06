رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:
حضور ایران در اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از حضور ایران در اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل (UNEA ۷) که هفته آینده در شهر نایروبی کنیا برگزار میشود، خبرداد و گفت: موضوع بررسی راه حل برای رفع گرد و غبارهای جنوب غرب آسیا و همچنین تفکیک مسائل و موضوعات محیط زیست از تحریمهای ناعادلانه بینالمللی از سوی ایران در این اجلاس پیگیری و مطالبه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، با اشاره به برگزاری اجلاس محیط زیستی (UNEA ۷) که از هفته آینده در کشور کنیا برگزار میشود، گفت: اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل بالاترین نهاد تصمیمگیری جهانی در امور مربوط به محیط زیست است و اولویتها را برای سیاستهای جهانی محیط زیست و حقوق بینالملل محیط زیست تعیین میکند.
او اضافه کرد: با توجه به اهمیت این اجلاس از نظر حساسیت موضوع و فراگیری جهانیای که دارد و همچنین در راستای سیاست دیپلماسی محیط زیستی که دولت چهاردهم دنبال میکند، ما نیز برنامه داریم تا در این اجلاس شرکت و موضوع گرد و غبار و تفکیک مسائل محیط زیست از تحریمهای ناعادلانه را در نشستهای تخصصی دنبال کنیم.
وی افزود: ما در این اجلاس شرکت خواهیم کرد و در بخش اول برنامههایی که تهیه کردهایم، بناست تا موضوع گردوغبار را به طور تخصصی مطرح کنیم. در اینباره در اجلاس سخنرانی خواهیم داشت و با توجه به اینکه یکی از کشورهایی هستیم که از موضوع گرد و غبارهای فرامرزی از منطقه غرب آسیا متأثر هستیم مسئله گردوغبار و آلودگیهای ناشی از آن را در بخشهای مربوطه اجلاس پیگیری خواهیم کرد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین تصریح کرد: موضوع دومی که باز به عنوان یک مطالبه ازسوی ایران مطرح خواهد شد این است که ما تأکید خواهیم کرد که کشوری متأثر از پدیده تغییر اقلیم هستیم. امروزه افزایش دما، تغییر الگوهای بارندگی، کاهش میزان بارندگی و تشدید خشکسالیها را در کشور شاهد هستیم. ما به عنوان کشوری متاأثر از تغییر اقلیم نیز مباحثمان را در قسمت دوم این اجلاس طرح خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، انصاری ادامه داد: با تأکید بر حساسیت موضوعات محیط زیستی، موضوع یک جانبه گرایی و ضرورت منفک کردن تحریمهای ظالمانه از موضوعات و مسئله محیط زیست از جمله مواردی است که در این بخش از اجلاس پیگیری و مطالبه خواهیم کرد.