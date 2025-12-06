خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:

حضور ایران در اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل

حضور ایران در اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل
کد خبر : 1723577
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از حضور ایران در اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل (UNEA ۷) که هفته آینده در شهر نایروبی کنیا برگزار می‌شود، خبرداد و گفت: موضوع بررسی راه حل برای رفع گرد و غبارهای جنوب غرب آسیا و همچنین تفکیک مسائل و موضوعات محیط زیست از تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی از سوی ایران در این اجلاس پیگیری و مطالبه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، با اشاره به برگزاری اجلاس محیط زیستی (UNEA ۷) که از هفته آینده در کشور کنیا برگزار می‌شود، گفت: اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل بالاترین نهاد تصمیم‌گیری جهانی در امور مربوط به محیط زیست است و اولویت‌ها را برای سیاست‌های جهانی محیط زیست و حقوق بین‌الملل محیط زیست تعیین می‌کند.

او اضافه کرد: با توجه به اهمیت این اجلاس از نظر حساسیت موضوع و فراگیری جهانی‌ای که دارد و همچنین در راستای سیاست دیپلماسی محیط زیستی که دولت چهاردهم دنبال می‌کند، ما نیز برنامه داریم تا در این اجلاس شرکت و موضوع گرد و غبار و تفکیک مسائل محیط زیست از تحریم‌های ناعادلانه را در نشست‌های تخصصی دنبال کنیم. 

وی افزود: ما در این اجلاس شرکت خواهیم کرد و در بخش اول برنامه‌هایی که تهیه کرده‌ایم، بناست تا موضوع گردوغبار را به طور تخصصی مطرح کنیم. در این‌باره در اجلاس سخنرانی خواهیم داشت و با توجه به اینکه یکی از کشورهایی هستیم که از موضوع گرد و غبارهای فرامرزی از منطقه غرب آسیا متأثر هستیم مسئله گردوغبار و آلودگی‌های ناشی از آن را در بخش‌های مربوطه اجلاس پیگیری خواهیم کرد. 

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین تصریح کرد: موضوع دومی که باز به عنوان یک مطالبه ازسوی ایران مطرح خواهد شد این است که ما تأکید خواهیم کرد که کشوری متأثر از پدیده تغییر اقلیم هستیم. امروزه افزایش دما، تغییر الگوهای بارندگی، کاهش میزان بارندگی و تشدید خشکسالی‌ها را در کشور شاهد هستیم. ما به عنوان کشوری متاأثر از تغییر اقلیم نیز مباحث‌مان را در قسمت دوم این اجلاس طرح خواهیم کرد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، انصاری ادامه داد: با تأکید بر حساسیت موضوعات محیط زیستی، موضوع یک جانبه گرایی و ضرورت منفک کردن تحریم‌های ظالمانه از موضوعات و مسئله محیط زیست از جمله مواردی است که در این بخش از اجلاس پیگیری و مطالبه خواهیم کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی