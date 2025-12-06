به گزارش ایلنا، آیین بهره برداری از ۲ رام قطار ساخت داخل امروز -شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴- در کارخانه واگن سازی تهران برگزار شد. این مراسم با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران، نعمت الله فرزان پور مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه و علیرضا شیخ‌طاهری مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران همراه بود.

محسن هرمزی معاون شهردار تهران در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران حاضر در پروژه، با تبریک روز زن و روز دانشجو اظهار کرد: در ابتدای این دوره از مدیریت شهری شرکت واگن سازی هیچ پروژه ای در دست نداشت. همکاران اعتصاب داشتند و حال مجموعه خوب نبود.

وی با بیان اینکه حتی تست قطاری که در پرند فعالیت می کند گرفته نشده بود، گفت: امروز توسعه مجموعه واگن سازی به میزان ۴۴ درصد رساندیم. توجه مدیریت واگن سازی باعث شد که ظرفیت افزایش پیدا کند. اکنون واگن تهران در مجموعه کشور به یک نقطه اتکا تبدیل شده است.

هرمزی با تاکید بر اینکه روزی که ما شروع کردیم واگن ملی دچار مسائلی بود، ادامه داد: تلاش های بسیاری شد تا بتوانیم گواهی سیر ایمن را بگیریم. دولت شهید رییسی بسیار کمک کرد.

معاون شهردار پایتخت با اشاره به مصوبه ۷۷ میلیون یورو برای تخصیص بهترین طرح، گفت: بعد از اینکه تست اول پروژه گرفته شد متاسفانه پروژه دچار مشکل مالی شد. تزریق ۷۷ میلیون یورو جزو تکالیفی است که دولت باید کمک کند تا این امر پیش برود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: البته شهرداری پای کار بود و پایه ای براساس پلتفرم واگن ملی را در پیش گرفت. خواهش من از شورا این است که منابع پایدار این پروژه چه دولت چه شهرداری مهیا بشود. این نیاز فوری است. ما اکنون به نقطه ای رسیدیم که ظرفیت را می توانیم گسترش بدهیم. از هفته آینده تحویل ۶۳۰ دستگاه نیز آغاز خواهد شد. بناست به ۸۵ درصد تولید داخل برسیم و این نوید این را می دهیم.

به گزارش شهر، وی با بیان اینکه برای موضوعات فنی و مهندسی نیاز به حمایت داریم، گفت: ۱۰ روز دیگر اولین محموله بی.آر.تی وارد بندرعباس خواهد شد. همچنین قرارداد متروباس‌ها منعقد شده و از هفته گذشته تولید آن آغاز شده است. به طوری که تا ماه آینده اولین سری آن را به پایتخت حمل می‌کنیم. ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی هم به بندرعباس رسیده و از هفته آینده حمل آن به تهران را آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در ابتدای دی ماه ایستگاه تختی را تحویل شهروندان می‌دهیم، خاطرنشان کرد: همه اینها با کمک مجموعه‌های مختلف انجام گرفته است که جای قدردانی از همه حامیان و دست اندرکاران دارد.

