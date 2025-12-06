خبرگزاری کار ایران
جشنواره «بانوی سرزمین من» با حمایت از آزادی مادران زندانی برگزار می‌شود

ششمین جشنواره «بانوی سرزمین من» با هدف معرفی زنان خلاق و کارآفرین کشور برگزار می شود. درآمد حاصل از ثبت‌نام شرکت‌کنندگان به آزادی چند مادر زندانی اختصاص می‌یابد و علاقه‌مندان تا ۳۰ دی فرصت دارند آثار خود را در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری ارسال کنند.

به گزارش ایلنا، این جشنواره، امسال در رشته‌های اجرا، گویندگی، معماری، گریم، گرافیک، طلا و جواهر، مد و لباس، کیف و کفش، عکاسی و کارآفرینی برگزار می‌شود. 

علاقمندان شرکت در این جشنواره تا ۳۰ دی می‌توانند در پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی batabandish.com ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند. 

رویکرد جشنواره «بانوی سرزمین من» معرفی زنان خلاق، ایده‌پرداز و کارآفرین در حوزه مختلف فرهنگی، هنری و کارآفرینی است که از سال ۱۳۹۸ برگزار می‌شود. 

طبق هماهنگی دبیرخانه جشنواره با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، هزینه‌های ثبت نام و شرکت در بخش رقابتی جشنواره به آزادی چند مادر زندانی اختصاص می‌یابد. 

برترین‌های ششمین جشنواره «بانوی سرزمین من» هفته نخست اسفند در مراسمی در تالار وحدت معرفی می‌شوند.

