به گزارش ایلنا، این جشنواره، امسال در رشته‌های اجرا، گویندگی، معماری، گریم، گرافیک، طلا و جواهر، مد و لباس، کیف و کفش، عکاسی و کارآفرینی برگزار می‌شود.

علاقمندان شرکت در این جشنواره تا ۳۰ دی می‌توانند در پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی batabandish.com ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.

رویکرد جشنواره «بانوی سرزمین من» معرفی زنان خلاق، ایده‌پرداز و کارآفرین در حوزه مختلف فرهنگی، هنری و کارآفرینی است که از سال ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

طبق هماهنگی دبیرخانه جشنواره با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، هزینه‌های ثبت نام و شرکت در بخش رقابتی جشنواره به آزادی چند مادر زندانی اختصاص می‌یابد.

برترین‌های ششمین جشنواره «بانوی سرزمین من» هفته نخست اسفند در مراسمی در تالار وحدت معرفی می‌شوند.

انتهای پیام/