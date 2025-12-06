به گزارش ایلنا، نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت پروژه‌های این سازمان اظهار کرد: در این دوره از مدیریت شهری، با حمایت شهردار تهران و پشتیبانی اعضای شورای شهر، توانسته‌ایم تصمیمات مؤثری بگیریم و بسیاری از پروژه‌ها را از بن‌بست نجات دهیم. البته دو یا سه پروژه هم داریم که به دلایلی با مشکلاتی مواجه هستند، که در مقایسه با مجموع بیش از دویست پروژه، این تعداد پروژه مشکل‌دار، قابل قبول است.

وی همچنین درباره پروژه‌های جدید این سازمان گفت: سال‌ها بود که پروژه جدیدی در سازمان سرمایه‌گذاری منعقد نشده بود اما خوشبختانه توانسته‌ایم چند پروژه در حوزه‌های تجاری، مسکونی و گردشگری منعقد کنیم که ازجمله این پروژه‌ها باغ بوتانیک در حوزه گردشگری و پارکینگ و مجتمع تجاری دیبا در منطقه ۱۲ هستند. دیگر پروژه‌های در شرف قرارداد شامل بوستان آزادگان، هتل برج میلاد و هتل کوهستان است که خوشبختانه چرخ سرمایه‌گذاری‌شان راه افتاده است.

خاصه‌باف در ادامه با اشاره به پروژه بوستان آزادگان گفت: این بوستان با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی خواهد شد که تأمین منابع آن از خارج از کشور توسط یک شرکت داخلی انجام می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران عنوان کرد: این پروژه شامل ایجاد یک پارک آبی مجهز و با بالاترین استانداردهای بین‌المللی است. همچنین تم‌پارک ایرانی- اسلامی با کاراکترهای ملی در نظر گرفته شده و سایر فضاها و فضای سبز نیز توسعه خواهند یافت.

وی به امکانات دیگر این بوستان اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین سالن گردهمایی و رویدادهای شهری در این پروژه ایجاد می‌شود. ضمن اینکه پیست دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی نیز در نظر گرفته شده و این بوستان به‌عنوان یک پارک ملی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای انجام تمامی فازهای این پروژه، نیاز به اعتباری در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار هزینه است.

بومی‌سازی دیزنی‌لند با تمرکز بر فرهنگ ایرانی-اسلامی

خاصه‌باف درخصوص حواشی ایجاد شده در فضای مجازی درباره اعتبار مورد نیاز پروژه بوستان آزادگان و مقایسه این عدد با هزینه‌های ساخت دیزنی‌لند توضیح داد: این پروژه چیزی از دیزنی‌لند کم نخواهد داشت. در واقع، دیزنی‌لند را با کاراکترهای ساختگی ایجاد کردند ولی ما این مدل را بومی‌سازی خواهیم کرد و کاراکترها و شخصیت‌های ایرانی-اسلامی را معرفی می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران ادامه داد: این پروژه در کنار ایجاد یک فضای تفریحی به عنوان یک کار فرهنگی بزرگ نیز مطرح است. بنابراین عدد اعتبار مورد نیاز کاملاً واقعی است و باید فراتر از دیزنی‌لند به آن نگاه کنیم اما نباید انتظار داشته باشیم که این پروژه ظرف یک یا دو سال به پایان برسد زیرا پروژه بسیار بزرگی است و متاسفانه درباره پروژه‌های بزرگ بوروکراسی‌های اداری نیز فرآیندها را زمان‌بر می‌کند.

وی در مورد زمین‌های پروژه بوستان آزادگان نیز توضیح داد: بخشی از زمین‌ها متعلق به شهرداری تهران نیست و متعلق به بنیاد مستضعفان است. توافقات خوبی بین شهردار تهران و ریاست بنیاد مستضعفان انجام شده و مسائل مربوط به اجازه استفاده از زمین‌ها نیز انجام شده است.

خاصه‌باف در ادامه با پرداختن به اخذ مجوزهای لازم برای پروژه بوستان آزادگان گفت: از جمله مواردی که باید به آن توجه شود کسب مجوزهای لازم از طریق منابع طبیعی برای ایجاد و حفظ فضای سبز است. ضمن اینکه کارشناسی‌های لازم صورت گرفته اما باید از شورای اسلامی شهر تهران برای سرمایه‌گذاری مجوز بگیریم، زیرا مبلغ سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ همت است و نیاز به تأیید شورا دارد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بیان کرد: مطالعات پروژه کامل شده و رایزنی‌ها با نهادهای عمومی و دولتی انجام شده است و سرمایه‌گذار نیز آماده است. لایحه این پروژه به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم شده و باید از آن در شورا دفاع کنیم.

به گزارش شهر، وی در پایان با تاکید بر اینکه بررسی‌های حقوقی پروژه و آماده‌سازی پیش‌نویس قرارداد، گفت: اگر شورای شهر تهران مجوز را صادر کند تا دو هفته بعد از اخذ مجوز از شورا، قرارداد منعقد شده و تجهیز کارگاه آغاز خواهد شد.

