در گفت‌‌و‌گو با ایلنا اعلام شد:

کمبود واکسن کزاز دانش‌آموزان پایه دهم برطرف شد

کمبود واکسن کزاز دانش‌آموزان پایه دهم برطرف شد
رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت اعلام کرد: کمبود موقت واکسن کزاز که در ماه‌های ابتدایی سال تحصیلی برای دانش‌آموزان پایه دهم ایجاد شده بود، بر اثر اختلال در پروازهای باری رخ داد اما اکنون تأمین واکسن انجام شده و خانواده‌ها می‌توانند برای تکمیل واکسیناسیون فرزندانشان اقدام کنند.

«محسن زهرایی» رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از رفع کمبود واکسن کزاز برای دانش آموزان پایه دهم که در ابتدای سال تحصیلی جاری رخ داده بود، خبر داد و گفت: این موضوع بیشتر مربوط به یکی دو ماه گذشته است. همانطور که می‌دانیم، در زمان ورود کودکان به دبستان، کارت واکسیناسیون بررسی می‌شود و در صورت وجود هرگونه نقص، مراکز بهداشت طبق برنامه کشوری واکسیناسیون را تکمیل می‌کنند. 

او با اشاره به اینکه تکمیل برخی واکسن‌ها نیازمند فاصله زمانی چندماهه است، افزود: اگر کودکی در آستانه ورود به مدرسه نیاز به دو نوبت واکسن داشته باشد، نوبت اول تزریق می‌شود و نوبت دوم بنابر فاصله سه‌ماهه تعیین‌شده، پس از آغاز سال تحصیلی انجام خواهد شد. 

زهرایی درباره واکسن موردنیاز دانش‌آموزان پایه دهم توضیح داد: ایمنی واکسن‌های دیفتری و کزاز پس از چند سال کاهش می‌یابد. آخرین نوبت این واکسن‌ها در ۵ تا ۶ سالگی تزریق می‌شود و ۱۰ سال بعد، یعنی هنگام ورود به پایه دهم، باید یک نوبت یادآور دریافت شود. 

رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت کمبود واکسن‌های کزاز در تیرماه و مردادماه را ناشی از اختلال در پروازهای باری عنوان کرد: پس از وقایع مربوط به جنگ ۱۲ روزه، حدود یک‌ونیم ماه پروازهای باری که امکان حمل واکسن داشتند با اختلال مواجه شد و همین موضوع در برخی مناطق باعث کمبود واکسن شد. 

او تأکید کرد که این کمبود موقت بوده و مانعی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان ایجاد نشده است: به خانواده‌ها اعلام شد ثبت‌نام انجام می‌شود و پس از تأمین واکسن، برای تزریق یادآور راهنمایی خواهند شد. 

وی در ادامه با اشاره به رفع کمبودها گفت: اکنون تأمین واکسن انجام شده و خانواده‌ها می‌توانند برای تکمیل واکسیناسیون فرزندانشان مراجعه کنند. 

او ادامه داد: برخی واکسن‌ها به دلیل محدودیت مصرف، فقط در مراکز مشخصی از شهرستان‌ها ارائه می‌شوند. از این رو خانواده‌ها باید با مرکز بهداشت شهرستان تماس بگیرند تا به نزدیک‌ترین مرکز فعال در برنامه ایمن‌سازی هدایت شوند. 

زهرایی در پایان از خانواده‌هایی که تزریق واکسن فرزندشان به تعویق افتاده خواست با تماس تلفنی با واحد ایمن‌سازی مرکز بهداشت شهرستان، از محل دقیق ارائه واکسن اطلاع پیدا کنند.

